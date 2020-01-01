Инфекционист рассказала об опасности сочетания гриппа и COVID-19

Параллельные эпидемии гриппа и коронавируса могут привести к коллапсу в системе здравоохранения.

Вероятность летального исхода увеличивается в два раза если пациент одновременно заразился гриппом и COVID-19. Об этом рассказала инфекционист и медицинский эксперт ЮНИСЕФ в Украине Екатерина Булавинова в эфире 1+1.

По ее словам, врачи боятся такой комбинации, поскольку это может привести к коллапсу в системе здравоохранения – есть риск переполнения больными медучреждений и нехватки из-за наплыва пациентов кислорода.

Булавинова советует украинцам вакцинироваться не только от гриппа, но и от пневмококка, который вызывает пневмонию. В Украину уже завезли около 800 тысяч доз вакцин из Кореи, Франции и Нидерландов.

"Это немного. Именно поэтому тем, кто хочет вакцинироваться, надо записаться заранее в больницу или заказать препарат в аптеке, чтобы иметь возможность сделать прививку", – сказала эксперт.

Она отметила, что от гриппа надо прививаться и гражданам, которые уже переболели COVID-19.

Ранее в МОЗ озвучили худший прогноз по COVID и гриппу. В ближайший месяц заболеваемость вирусными инфекциями может вырасти до 20 - 35 тысяч в сутки.

Также медики спрогнозировали срок пика эпидемии гриппа и коронавируса в Укрине.

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