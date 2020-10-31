Карпаты засыпало снегом

В горах, по состоянию на утро субботы, была минусовая температура и шел небольшой снег.

В Карпатах выпал снег, по состоянию на утро субботы, 31 октября, температура воздуха в горах составляет -4 градуса мороза.

Об этом сообщили в Черногорском горного поисково-спасательном посте.

По состоянию на 7:55, 31.10.2020 на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость до 60 метров, ветер восточный, 4-5 м/с. Температура воздуха -4 °C. мелкий снег, - говорится в сообщении.

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Как сообщает, Черногорский горный поисково-спасательный пост в своем Facebook, на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость до 60 метров, ветер восточный, 4-5 м/с, температура воздуха -4 °С, идет мелкий снег.

А в группе snig.info опубликовали фото заснеженных Карпат.

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Отметим, что первый снег в Карпатах в этом году выпал 27 сентября. Температура воздуха в горах снизилась до +4°С, а на высокогорье – до +1°С (местами до 0°С). А 19 октября сообщалось, что курорт в Закарпатской области Драгобрат засыпало снегом.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине выпал первый снег.

