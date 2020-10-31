В Крыму сообщили о старте проекта по водоснабжению
В Крыму заявили, что начинают реализацию российского плана по водоснабжению полуострова.
Об этом заявил так называемый глава Крыма Сергей Аксенов, сообщает в субботу, 31 октября, Федеральное агентство новостей.
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По его словам, на полуострове приступили к реализации плана “по устойчивому водоснабжению“.
Накануне в аннексированный Крым по поручению президента РФ Владимира Путина прибыл российский вице-премьер Марат Хуснуллин. Он проинспектировал строительство водозаборов на реке Бельбек и Кадыковском карьере.
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По словам чиновника, решение о привлечении военных к строительству было верным. В скором времени к работе должны приступить еще 200 человек.
Как известно, в Киеве заявили, что поставку воды в Крым из Днепра не возобновят до деоккупации. В Москве, в свою очередь, заявили, что сами обеспечат Крым водой, чтобы не зависеть от Украины. В Кремле планируют выделить на эти цели 50 млрд рублей.
Также власти РФ предложили перекрыть приток Днепра Десну, которая протекает на территории России. Так они надеются заставить Украину пойти на уступки по Северо-Крымскому каналу.
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Тем временем на полуострове назрел водный коллапс. Пересохли реки, озера и водохранилища. Крымчан перевели на жесткий график подачи воды, а многим ее привозят в автоцистернах. Но даже там, где вода есть в кранах, она очень грязная, бурого цвета. В связи с этим местные жители отказываются платить за водоснабжение т.н. российскому правительству.
Напомним, ранее мы писали, что в Крыму борются с водным коллапсом трубами, насосами и скважинами.
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торкнуло ??
взяли і міст побудували
правда він вже впав ????