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В Крыму сообщили о старте проекта по водоснабжению

Комментариев: 28
На реке Бельбек и Кадыковском карьере строят водозаборы, к работам привлечены военнослужащие.
В Крыму начались работы "по устойчивому водоснабжению"
В Крыму начались работы "по устойчивому водоснабжению"
photo.unian.ua

В Крыму заявили, что начинают реализацию российского плана по водоснабжению полуострова.

Об этом заявил так называемый глава Крыма Сергей Аксенов, сообщает в субботу, 31 октября, Федеральное агентство новостей.

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По его словам, на полуострове приступили к реализации плана “по устойчивому водоснабжению“.

Накануне в аннексированный Крым по поручению президента РФ Владимира Путина прибыл российский вице-премьер Марат Хуснуллин. Он проинспектировал строительство водозаборов на реке Бельбек и Кадыковском карьере.

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По словам чиновника, решение о привлечении военных к строительству было верным. В скором времени к работе должны приступить еще 200 человек.

Как известно, в Киеве заявили, что поставку воды в Крым из Днепра не возобновят до деоккупации. В Москве, в свою очередь, заявили, что сами обеспечат Крым водой, чтобы не зависеть от Украины. В Кремле планируют выделить на эти цели 50 млрд рублей.

Также власти РФ предложили перекрыть приток Днепра Десну, которая протекает на территории России. Так они надеются заставить Украину пойти на уступки по Северо-Крымскому каналу.

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Тем временем на полуострове назрел водный коллапс. Пересохли реки, озера и водохранилища. Крымчан перевели на жесткий график подачи воды, а многим ее привозят в автоцистернах. Но даже там, где вода есть в кранах, она очень грязная, бурого цвета. В связи с этим местные жители отказываются платить за водоснабжение т.н. российскому правительству.

Напомним, ранее мы писали, что в Крыму борются с водным коллапсом трубами, насосами и скважинами.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Крым, вода, строительство, водоснабжение
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (28)
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БРОКЕР_666    31.10.2020, 15:19
Оценка:  0
БРОКЕР_666
алексин777, что, тварь ордынская заткнулось? - методички не рассчитаны на такую инфу?
БРОКЕР_666    31.10.2020, 15:03
Оценка:  +4
БРОКЕР_666
алексин777, хyйло лишнехромосомное, хватит мостопадов, или продолжить?
БРОКЕР_666    31.10.2020, 15:04
Оценка:  +4
БРОКЕР_666
Владивосток, 27 сентября 2019 года. В Приморье рухнул мост на участке автодороги между городом Дальнереченском и селом Ракитное
Псков, 17 сентября 2019 года. Обрушилась часть конструкции автомобильного моста через реку Неведрянку
БРОКЕР_666    31.10.2020, 15:05
Оценка:  +3
БРОКЕР_666
Владивосток, 9 сентября 2019 года. Мост, соединяющий пригородный поселок Щитовая с городом, рухнул в столице ДФО
Волоколамск, Московская область, 19 июня 2019 года. В Волоколамском городском округе Московской области частично обрушился автомобильный мост через реку Ламу.
БРОКЕР_666    31.10.2020, 15:06
Оценка:  +2
БРОКЕР_666
Благовещенск, 10 мая 2019 года. Автомобильный мост через реку частично обрушился в Свободненском районе Амурской области.
БРОКЕР_666    31.10.2020, 15:07
Оценка:  +4
БРОКЕР_666
продолжить, тварь ордынская? - в 18м году на каганате рухнуло больше 100 мостов... с0си хyй, пид0р гнойный
БРОКЕР_666    31.10.2020, 15:00
Оценка:  +5
БРОКЕР_666
алексин777
Кострома, 19 марта 2020 года. В Макарьевском районе Костромской области из-за ледохода сломался автопешеходный мост через реку Унжу
Южно-Сахалинск, 12 декабря 2019 года. Единственный мост, соединявший северное сахалинское село Рыбновск с внешним миром в Охинском районе, рухнул
БРОКЕР_666    31.10.2020, 15:00
Оценка:  +3
БРОКЕР_666
Владимир, 11 декабря 2019 года. Во Владимирской области на трассе М-7 9 декабря в районе Южного объезда областного центра обрушился фрагмент автомобильного моста.
БРОКЕР_666    31.10.2020, 15:00
Оценка:  +4
БРОКЕР_666
Иркутск, 4 декабря 2019. Нарушение водителем большегруза требований установленных дорожных знаков привело к обрушению моста через реку Макаровку в Иркутской области
БРОКЕР_666    31.10.2020, 15:01
Оценка:  +5
БРОКЕР_666
Оренбург, 2 декабря 2019 года. В Оренбурге на улице Терешковой перед постом ГАИ рухнул мост.
БРОКЕР_666    31.10.2020, 15:01
Оценка:  +3
БРОКЕР_666
Владивосток, 3 октября 2019 года. На дороге Шкотово – Ивановка – Реттиховка на одном из мостов рухнула половина пролета
Брюква_и_Клюква    31.10.2020, 14:50
Оценка:  +5
Брюква_и_Клюква
Немного цифр. Потребность Крыма в пресной воде около 1,5 млрд кубов в год. Бельбек в нормальный по осадкам год дает около 84 млн. кубов. То есть, мокшам нужно всего 18 Бельбеков)
alexin777    31.10.2020, 14:52
Оценка:  -25
alexin777
дурко там нам тариф на газ піднімають а в тебе все поїбеньки в голові
TarasChuprynka    31.10.2020, 14:16
Оценка:  +11
TarasChuprynka
Буряты в камуфляже подключат шаманов.
alexin777    31.10.2020, 14:41
Оценка:  -27
alexin777
у них хоть буряты строят

может пригласить построить в Киеве окружную да троещинский мост
Брюква_и_Клюква    31.10.2020, 14:51
Оценка:  +4
Брюква_и_Клюква
Скажу тебе по секрету, мокша: в Киеве уже есть Окружная и есть троещинский (Северный) мост.
БРОКЕР_666    31.10.2020, 14:56
Оценка:  +3
БРОКЕР_666
Оренбург, 3 июня 2020 года. Здесь произошло обрушение части ограждения на мосту через реку Сакмару
Мурманск, 1 июня 2020 года. Железнодорожный мост на перегоне Выходной – Кола под Мурманском обрушился в результате паводка
Волгоград, 29 мая 2020 года. Частичное обрушение моста произошло под колесами
БРОКЕР_666    31.10.2020, 14:57
Оценка:  +3
БРОКЕР_666
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Шкотовский район, Приморский край, 3 апреля 2020 года. В Приморье на важнейшей для края трассе Владивосток – Находка рухнул автомобильный мост
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alexin777    31.10.2020, 14:44
Оценка:  -23
alexin777
що тарасик ?

торкнуло ??
БРОКЕР_666    31.10.2020, 13:57
Оценка:  +10
БРОКЕР_666
интересно: а из камней как из губки можно выжать воду? - или только из кремляцких хyёв?
Vixerunt    31.10.2020, 14:11
Оценка:  +8
Vixerunt
Из морской воды можно, только боюсь сверх_держава после этого превратиться в Монголию по уровню жизни (зато в Крыму будет вода). Эти глупцы сами находят себе мега_проблемы причём на ровном месте опуская свой же народ.
alexin777    31.10.2020, 14:47
Оценка:  -25
alexin777
і не кажи

взяли і міст побудували

правда він вже впав ????
Vixerunt    31.10.2020, 13:53
Оценка:  +11
Vixerunt
Как можно накопить то чего нет или очень мало; в идеале там надо строить громадные бетонные резервуары и с осени до мая собирать всю воду что б потом её использовать летом. И речь идёт не на полив, а просто помыться... Пусть узнают у богатых Саудитов как это жить с водо-дефицитом.
kr_evgeniy    31.10.2020, 13:47
Оценка:  +6
kr_evgeniy
водозабор на пересохшей реке и сухом карьере? думаю, обязательно поможет! хотя, есть еще вариант воду с камней добывать... ну, тех, что падают с неба...
сергей11    31.10.2020, 13:01
Оценка:  +13
сергей11
Мёртвому припарки.. Городи-не городи, воды от этого больше не станет.
alexin777    31.10.2020, 14:47
Оценка:  -24
alexin777
та ще й міст впав
БРОКЕР_666    31.10.2020, 12:50
Оценка:  +17
БРОКЕР_666
и что за бл@ди в камуфляже будут этой водой сушняк глушить? - меня терзают смутные сомнения что это будут явно не крысчане, а буряцкие военнослужащие...
alexin777    31.10.2020, 14:49
Оценка:  -25
alexin777
ті що шмат залізниці в 150 км склепали в обхід донбасу
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