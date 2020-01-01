На Закарпатье пограничники со стрельбой остановили контрабандистов

Злоумышленники пытались перевезти через границу около двух тысяч пачек сигарет с белорусскими акцизными марками.

На Закарпатье пограничники со стрельбой пресекли попытку незаконного перемещения через украинскую-румынскую границу табачной продукции. Об этом в субботу, 31 октября, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

"Во время патрулирования береговой отмели реки Тиса, по которой проходит граница с Румынией, наряд отдела Дилове заметил неизвестных, которые несли на плечах обернутые полиэтиленом пакеты. Законные требования военнослужащих контрабандисты проигнорировали даже после предупредительного выстрела, но бросили свой груз и прибегли к бегству", - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники планировали перевезти через границу около двух тысяч пачек сигарет с белорусскими акцизными марками. По данному факту в адрес ГФС и Нацполиции направлены уведомления об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 204 УК Украины.

Табачные изделия доставили в пограничное подразделение для дальнейшей их передачи компетентным органам. Сейчас продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к противоправным действиям на границе.

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Ранее сообщалось, что в Индии поймали контрабандиста с кило золота в заднем проходе. Золото было сплющено.

Также пограничники выявили первую контрабанду iPhone 12. Из Польши в Украину ехал немец и вез с собой пять новых гаджетов.

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