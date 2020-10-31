У Зеленского рассказали о законопроекте по КСУ

Предложенный президентом проект закона, как ожидается, обеспечит восстановление общественного доверия к конституционному судопроизводству и решит кризисную ситуацию, к которой привели действия Конституционного Суда.

Президентский законопроект “О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству“ полностью соответствует ценностям, закрепленным в Конституции.

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Об этом заявил представитель президента в КСУ Федор Вениславский. Соответствующий комментарий в субботу, 31 октября, опубликовала пресс-служба Офиса президента.

Вениславский отметил, что возникли существенные угрозы национальной безопасности Украины из-за принятия Конституционным Судом в условиях конфликта интересов, с многочисленными грубыми нарушениями законов о КСУ и о предотвращении коррупции решения от 27 октября о неконституционности антикоррупционного законодательства. В связи с этим глава государства инициировал проект политико-правового постановления по перезагрузке Конституционного Суда.

В экстраординарных условиях, в которых оказалось государство в результате принятия КСУ решения N 13-р, Президент Украины предложил Верховной Раде разрешить кризисную ситуацию политико-правовыми средствами. Это является абсолютно обоснованным и полностью соответствует ценностям, закрепленным Конституцией Украины, - подчеркнул представитель Президента в КС.

Федор Вениславский отметил, что выполнение решения Конституционного Суда от 27 октября приведет к тому, что любые последующие изменения в антикоррупционное законодательство будут признаны нынешним составом КС неконституционными, поскольку Суд связан своей собственной “правовой“ позицией, сформулированной в указанном решении.

КСУ заложил такие юридические механизмы, которые фактически позволяют признать неконституционными все решения о возврате положений антикоррупционного законодательства, - отметил представитель президента Украины в Конституционном Суде.

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По его словам, принятие парламентом, который представляет интересы украинского народа, политико-правового решения, предложенного президентом, обеспечит восстановление общественного доверия к конституционному судопроизводству и решит кризисную ситуацию, к которой привели действия КСУ.

Как известно, в Украине разгорелся политический скандал после того, как 27 октября на закрытом заседании КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

Президент Владимир Зеленский собрал экстренные заседания СНБО и Кабмина в результате чего в Раду был подан срочный законопроект о восстановлении добропорядочности конституционного судопроизводства в Украине, который предполагает отставку всего состава КСУ.

Напомним, ранее мы писали, что в НАБУ заявили о конфликте интересов у судей КСУ.

