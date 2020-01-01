Украина ответит Беларуси за закрытые границы, - Кулеба

Украинская сторона хочет объединиться в этом вопросе с Польшей и Литвой.

В Министерстве иностранных дел Украины проверяют, действительно ли причиной закрытия границ Беларусью стало обострение коронавирусной эпидемии. Если это не так, страна будет готовить белорусским властям адекватный равноценный ответ.

Читай также: Лукашенко закрыл границы Беларуси

Об этом заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире передачи “Свобода слова Савика Шустера” накануне, 30 октября.

По его словам, обстоятельства и причины границ под замком изучаются. При этом Украина объединилась в этом вопросе с Польшей и Литвой. Они сообща будут решать, что делать, если белорусская версия с COVID-19 окажется неправдой. Что именно предпримут, пока не решили.

Официальная версия Беларуси – рост количества больных. Но тогда стоило бы закрыть и российскую границу, а не только украинскую, польскую и литовскую, но ее оставили открытой. Если выяснится, что причина – большая политика, дипведомства Украины, Польши и Литвы будут вынуждены соответствующим образом отреагировать. Нам жаль, что Беларусь предпочла выбрать такой путь, - отметил Кулеба.

Министр иностранных дел также отметил, что Украина не отказывается от поддержки белорусского народа, а останется с ним в контакте. При этом он добавил, что сейчас также выясняется, как настроена оппозиция в Беларуси относительно агрессии РФ и оккупации Крыма.

Мы не намерены вмешиваться во внутренние дела соседей. Но нам нужно четко понимать, какую политику будут вести оппозиционеры, если они придут к власти, в том числе и при содействии Украины. То, что мы слышим от них сейчас, не имеет конкретики, это ни о чем, - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Читай также: Украина ответила на обвинения РФ по Беларуси

Как известно, с 29 октября Беларусь закрыла границы с тремя соседними странами – Украиной, Польшей и Литвой. Границу с Россией она оставила открытой. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко также отметил, что въезд в страну запретили в целях безопасности.

Напомним, ранее мы писали, что власти Беларуси начали увольняться из-за действий Лукашенко.

