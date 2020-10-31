На Одесчине авто с пьяным водителем врезалось в дерево: двое погибших

Два пассажира погибли на месте еще две пострадавшие женщины были госпитализироаны. Водитель отделался легкими царапинами.

Утром в субботу, 31 октября, в городе Измаил Одесской области нетрезвый мужчина не справился с управлением и въехал в дерево, в результате чего двое пассажиров погибли на месте, еще двое пассажиров госпитализированы в больницу. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"Около пяти часов утра на проспекте Мира 30-летний местный житель не справился с управлением Citroen и выехал с дороги прямо в дерево. В результате удара с препятствием двое его пассажиров - мужчин, 2001 и 1990 г.р. - погибли мгновенно, еще двое - женщина и мужчина, 1995 и 1986 г.р., - с телесными повреждениями доставлены в больницу. Сам водитель получил легкие царапины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчину в медицинском учреждении проверили на содержание алкоголя в крови. Результат показал, что он нетрезв.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что на трассе Одесса-Киев сбили известного спортсмена. Наезд совершил водитель, подрезавший перед этим другие транспортные средства.

Также сообщалось, что в Киеве вечером в среду, 28 октября, автобус врезался в МАФ возле станции метро Выдубичи. Один человек погиб, два пострадали.

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