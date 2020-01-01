На Житомирщине горел гостинично-ресторанный комплекс

Сначала загорелась кровля двухэтажного здания, а вскоре огонь перекинулся на кровлю соседнего деревянного здания.

В гостинично-ресторанном комплексе Дубки в селе Олиевка Житомирской области произошел пожар. Об этом сообщает ГСЧС в субботу, 31 октября.

Сначала загорелась кровля двухэтажного здания, а затем огонь перекинулся на кровлю рядом стоящего деревянного здания. Общая площадь пожара ориентировочно составляет 200 квадратных метров.

Около 16 часов пожар локализовали, а в 17:10 - ликвидировали. К тушению привлекались 24 человека личного состава и пять единиц техники ГСЧС.

Напомним, что ранее на мясокомбинате в Харькове произошел пожар. У трехэтажного административного здания сгорел фасад. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

Также сообщалось, что на Ровенщине пять человек погибли в двух пожарах. Оба пожара случились минувшей ночью. Один - в селе Переброды, там погибли три человека, и еще один - под утро в областном центе. Там жертвами пожара стали два человека.

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