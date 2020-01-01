Сепаратисты опять нарушили "тишину" на Донбассе

Позиции ВСУ неподалеку от Зайцево обстреляли из противотанкового гранатомета. Украинские военные не открывали ответный огонь.

С начала суток на Донбассе зафиксировали одно нарушение режима "тишины". Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в субботу, 31 октября.

"С начала текущих суток, 31 октября, российско-оккупационные войска один раз нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020. Так, в районе населенного пункта Зайцево противник применил ручной противотанковый гранатомет", - сказано в сообщении.

Выстрелы не представляли угрозы украинским военнослужащим, добавили в штабе.

Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой подразделениями Объединенных сил. Находясь в готовности адекватно реагировать на любые провокационные действия противника, украинские воины соблюдают режим прекращения огня, подчеркнули в штабе ООС.

Накануне сообщалось, что на Донбассе погибли двое военных, двое ранены. Сепаратисты прицельно обстреляли позиции украинских военных возле Водяного. Бойцам ВСУ пришлось ответить на провокации противника. В связи с этим Украина инициировала срочное заседание подгруппы ТКГ.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet