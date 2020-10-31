Кулеба рассказал о реакции МИД на решение КСУ
МИД Украины инициирует взаимодействие с международными партнерами, чтобы преодолеть конституционный кризис. Об этом заявил глава ведомства Дмитрий Кулеба в Twitter в субботу, 31 октября.
"МИД инициирует взаимодействие с международными партнерами для преодоления негативных последствий решения Конституционного суда и возобновления добропорядочности конституционного судопроизводства в Украине", - написал Кулеба.
Он добавил, что решение приняли по поручению президента Владимира Зеленского. При этом о каком именно взаимодействии с международными партнерами идет речь, Кулеба не пояснил.
Напомним, что ранее в Европарламенте поддержали отставку судей КСУ. Евродепутаты выступили с заявлением относительно отмены КСУ статьи о лжи в декларациях и заявили, что поддерживают законодательную инициативу Зеленского о восстановлении добропорядочности судопроизводства КСУ.
Также у Зеленского рассказали о законопроекте по КСУ. Предложенный президентом проект закона, как ожидается, обеспечит восстановление общественного доверия к конституционному судопроизводству и решит кризисную ситуацию, к которой привели действия Конституционного Суда.
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