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Кулеба рассказал о реакции МИД на решение КСУ

Комментариев: 3
МИД Украины привлечет международных партнеров к преодолению конституционного кризиса из-за действий КСУ.
Украина инициирует взаимодействие с международными партнерами - Кулеба
Украина инициирует взаимодействие с международными партнерами - Кулеба
предоставлено Дмитрием Кулебой

МИД Украины инициирует взаимодействие с международными партнерами, чтобы преодолеть конституционный кризис. Об этом заявил глава ведомства Дмитрий Кулеба в Twitter в субботу, 31 октября.

"МИД инициирует взаимодействие с международными партнерами для преодоления негативных последствий решения Конституционного суда и возобновления добропорядочности конституционного судопроизводства в Украине", - написал Кулеба.

Он добавил, что решение приняли по поручению президента Владимира Зеленского. При этом о каком именно взаимодействии с международными партнерами идет речь, Кулеба не пояснил.

Напомним, что ранее в Европарламенте поддержали отставку судей КСУ. Евродепутаты выступили с заявлением относительно отмены КСУ статьи о лжи в декларациях и заявили, что поддерживают законодательную инициативу Зеленского о восстановлении добропорядочности судопроизводства КСУ.

Также у Зеленского рассказали о законопроекте по КСУ. Предложенный президентом проект закона, как ожидается, обеспечит восстановление общественного доверия к конституционному судопроизводству и решит кризисную ситуацию, к которой привели действия Конституционного Суда.

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Теги: МИД Украины, Конституционный суд, Дмитрий Кулеба
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Брюква_и_Клюква    31.10.2020, 19:53
Оценка:  +16
Брюква_и_Клюква
Международные "партнеры" разные бывают. Не удивлюсь, если два кремлевских зеленых говнюка Кулеба и The End договорились с Лаптестаном
Путин-Xyйло    31.10.2020, 19:57
Оценка:  +19
Путин-Xyйло
Можешь удивляться, это будут не кацапы.
Брюква_и_Клюква    31.10.2020, 20:14
Оценка:  +16
Брюква_и_Клюква
А кто?
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