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В Совете Европы выступили против роспуска КСУ

Комментариев: 7
Венецианская комиссия и GRECO направили письмо Дмитрию Разумкову о законопроекте Зеленского по Конституционному суду.
Венецианская комиссия и GRECO выступили против увольнения судей КСУ
Венецианская комиссия и GRECO выступили против увольнения судей КСУ
focus.ua

Увольнение судей Конституционного суда является нарушением Конституции и принципа разделения властей, что ставит под угрозу верховенство права. Об этом сказано в совместном письме Венецианской комиссии и Группы государств против коррупции (GRECO) к спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову, опубликованном в субботу, 31 октября.

Как утверждают в организациях, они полностью согласны с важностью обеспечения общественного доверия к Конституционному суду, ведь он играет важную роль хранителя Основного закона и арбитра разделения властей.

"Доверие не означает отсутствие независимости. Напротив, Конституционный суд может пользоваться доверием других государственных институтов и общественности только в том случае, если он действительно независимый", - гласит письмо.

При этом организации призывают украинскую власть рассмотреть неблагоприятные, глубокие и долгосрочные последствия для Украины от поспешного решения об увольнении судей КСУ.

"Мы призываем вас изучить альтернативные способы обеспечения того, чтобы борьба с коррупцией в соответствии с международными стандартами оставалась приоритетом для вашей страны", - резюмировали в послании.

Напомним, что ранее в Европарламенте поддержали отставку судей КСУ. Евродепутаты выступили с заявлением относительно отмены КСУ статьи о лжи в декларациях и заявили, что поддерживают законодательную инициативу Зеленского о восстановлении добропорядочности судопроизводства КСУ.

Также у Зеленского рассказали о законопроекте по КСУ. Предложенный президентом проект закона, как ожидается, обеспечит восстановление общественного доверия к конституционному судопроизводству и решит кризисную ситуацию, к которой привели действия Конституционного Суда.

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Теги: ЕС, Евросоюз, Конституционный суд, Greco, Владимир Зеленский, Евросовет, Венецианская комиссия, Совет Европы, Дмитрий Разумков
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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vicinq    31.10.2020, 21:55
Оценка:  +18
vicinq
Все будет гуд... Этих на...й . Новых набрать после многочисленных проверок итд.
Путин-Xyйло    31.10.2020, 22:10
Оценка:  +15
Путин-Xyйло
Разогнать - это правильно, но пожестче! А вот про новых - не факт что наберут тех кто будет руководствоваться Конституцией и интересами государства, а не своим карманом и заказами олигархов! Я что-то не слышал про честных судей в Украине, особенно с учетом стоимости за место!
Брюква_и_Клюква    31.10.2020, 21:21
Оценка:  +14
Брюква_и_Клюква
Нельзя убить помиловать. Зеленая срань довела себя до цугцванга (Тамара!!!). Дальше - любо суицид, либо 111 статья.
dron29    31.10.2020, 21:11
Оценка:  +16
dron29
Конечно распускать нельзя - на зону с конфискацией))
Путин-Xyйло    31.10.2020, 21:50
Оценка:  +17
Путин-Xyйло
Типа они сами себя посадят? Там же круговая порука. Это не судовая система, - это ОПГ.
tamarakoren    31.10.2020, 21:08
Оценка:  +14
tamarakoren
Цугцванг у зели.
Путин-Xyйло    31.10.2020, 20:35
Оценка:  +19
Путин-Xyйло
Например как побороть вора если он сам решает что есть закон?!
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