КСУ готовится рассмотреть закон о языке
Конституционный суд 3 ноября в закрытом режиме рассмотрит дело о конституционности закона о языке. Об этом свидетельствует повестка дня заседания КСУ, опубликованная в субботу, 31 октября.
"Продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 51 народного депутата Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного (закрытая часть пленарного заседания)", - сказано в документе.
Ранее в Минюсте заявили, что ключевые реформы на рассмотрении КСУ находятся под угрозой. Можно вернуть антикоррупционную инфраструктуру, уничтоженную решением КСУ, но полностью весь функционал без внесения изменений в закон восстановить не удастся, говорит Малюська.
Разогнать нельзя оставить. Как решить дилемму КС
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Статья 5.Носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ. Народ осуществляет власть непосредственно и через органы государственной власти и органы местного самоуправления.
Можно решить ситуацию конституционным путем. Собраться народом и вынести