КСУ готовится рассмотреть закон о языке

Дело о конституционности закона рассмотрят в закрытом режиме уже 3 ноября, сказано в повестке дня суда.

КСУ рассмотрит дело в отношении закона о языке Пресс-служба Конституционного суда

Конституционный суд 3 ноября в закрытом режиме рассмотрит дело о конституционности закона о языке. Об этом свидетельствует повестка дня заседания КСУ, опубликованная в субботу, 31 октября.

"Продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 51 народного депутата Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного (закрытая часть пленарного заседания)", - сказано в документе.

Ранее в Минюсте заявили, что ключевые реформы на рассмотрении КСУ находятся под угрозой. Можно вернуть антикоррупционную инфраструктуру, уничтоженную решением КСУ, но полностью весь функционал без внесения изменений в закон восстановить не удастся, говорит Малюська.

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