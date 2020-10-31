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КСУ готовится рассмотреть закон о языке

Комментариев: 11
Дело о конституционности закона рассмотрят в закрытом режиме уже 3 ноября, сказано в повестке дня суда.
КСУ рассмотрит дело в отношении закона о языке
КСУ рассмотрит дело в отношении закона о языке
Пресс-служба Конституционного суда

Конституционный суд 3 ноября в закрытом режиме рассмотрит дело о конституционности закона о языке. Об этом свидетельствует повестка дня заседания КСУ, опубликованная в субботу, 31 октября.

"Продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 51 народного депутата Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного (закрытая часть пленарного заседания)", - сказано в документе.

Ранее в Минюсте заявили, что ключевые реформы на рассмотрении КСУ находятся под угрозой. Можно вернуть антикоррупционную инфраструктуру, уничтоженную решением КСУ, но полностью весь функционал без внесения изменений в закон восстановить не удастся, говорит Малюська.

Разогнать нельзя оставить. Как решить дилемму КС

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Теги: Языковой вопрос, Конституционный суд, язык, украинский язык, закон о языках
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (11)
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Брюква_и_Клюква    31.10.2020, 23:09
Оценка:  +3
Брюква_и_Клюква
Как я и предполагал, весь этот шухер с КСУ был изначально запланирован кремлевским педерастом Каломойским и его ручными ЗЕлеными паяцами с целью уничтожения державы Украина.
shk67    31.10.2020, 22:53
Оценка:  +8
shk67
КС. Кто эти неприкасаемые? Может прикоснуться?
ВосставшийИзБана    31.10.2020, 22:19
Оценка:  +13
ВосставшийИзБана
Конституция Украины
Статья 5.Носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ. Народ осуществляет власть непосредственно и через органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Можно решить ситуацию конституционным путем. Собраться народом и вынести
ВосставшийИзБана    31.10.2020, 22:19
Оценка:  +12
ВосставшийИзБана
этот с позволения сказать суд.
Путин-Xyйло    31.10.2020, 22:03
Оценка:  +9
Путин-Xyйло
Внести изменения в закон о КСУ и уволить всех в тюРму! В Конституции КСУ так же нет как и НАБУ, САП, НАЗК и пр. Соответственно он неконституционен как и все его "решения; пусть вернут все полученные от государства деньги!
KIBARG    31.10.2020, 22:20
Оценка:  +9
KIBARG
Абы ещё один Вовочка не решил вносить поправки в конституцию под такой ужачный случай.
vicinq    31.10.2020, 21:58
Оценка:  +10
vicinq
Хватит на рассматривались уже. ОТДЫХАЙТЕ пока вашу участь решит парламент...
dron29    31.10.2020, 21:44
Оценка:  +11
dron29
Молодцы кацы - сначала дали понять что помогут посадить Пороха - а теперь загнали слуг бени в крысиный угол))
Путин-Xyйло    31.10.2020, 21:32
Оценка:  +18
Путин-Xyйло
Следующим будет рассмотрение декларации о независимости 1991 года?
WTF2wtf    31.10.2020, 21:31
Оценка:  +18
WTF2wtf
Пока их не разогнали, они еще набокопорить хотят успеть?
Путин-Xyйло    31.10.2020, 21:35
Оценка:  +13
Путин-Xyйло
Разгонять их - чересчур толерантно! Их вешать впору!
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