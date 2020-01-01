Спасатели отыскали туристов, заблудившихся в Карпатах
Двое туристов, 1997 и 1999 годов рождения, потерялись в Карпатах из-за погодных условий. Об этом сообщает ГСЧС в субботу, 31 октября.
Туристы из-за снега и тумана сбились с маршрута в районе озера Несамовыте и не могли самостоятельно продолжить движение.
На их поиски отправили четырех спасателей из поста Заросляк. Почти в пол пятого истощенных туристов встретили у озера Несамовыте.
"Дали им горячий чай, в медицинской помощи они не нуждались. Спасатели обеспечили сопровождение туристов к НСБ Заросляк, где туристы остались на ночлег", - рассказали в ГСЧС.
Напомним, что ранее в Карпатах турист впал в кому. Группа из пяти человек совершали восхождение на гору Стог, когда один из них потерял сознание.
Также сообщалось, что на Говерле из-за непогоды застряли туристы с детьми. Спасатели получили сообщение о том, что группа туристов попала под сильный ливень и нуждается в помощи.
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