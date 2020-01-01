Малюська считает, что ликвидация ОАСК мало что изменит

Нужно искать вариант его реорганизации, уверен министр и добавляет, что юрисдикция части споров, решаемых ОАСК, может быть передана другому суду.

Глава Минюста Денис Малюська уверен, что ликвидация Окружного админсуда Киева мало что изменит, в связи с чем нужно рассматривать и другие опции, в частности, относительно его реорганизации. Об этом он заявил в интервью Радио Свобода в субботу, 31 октября.

"Наоборот, она (ликвидация суда - ред.) иногда может привести к каким-то негативным последствиям, если она будет непродуманная. Другое дело - если будет принято решение передать юрисдикцию части споров, которые решает ОАСК, другому суду. Или даже чуть ли не все. Или объединить ОАСК с другим судом. Такого рода сценарии меньше нанесут вреда, чем простая и элементарная ликвидация ОАСК. Потому что, если мы ликвидируем ОАСК, то это означает, что весь массив споров, а они очень много споров рассматривают, должен рассмотреть другой. Вопрос: кто? За которые ресурсы?" - пояснил Малюська.

По его словам, в ситуации с ОАСК мало кто сомневается в профессионализме судей.

"Судьи профессиональные и знают законодательство очень и очень неплохо. Сомневаются в добродетели и в этических стандартах. Это ключевое", - продолжил министр.

Малюська также оценил петицию к президенту Владимиру Зеленскому с требованием ликвидации ОАСК как политическое обращение.

"Надо сделать что-то с ОАСК, с тем, чтобы он перестал генерировать вот эти сомнительные судебные решения, чтобы ему снова можно было бы доверять. Как это сделать? Реорганизация, слияние или передача полномочий другому суду, или передача вместе с ликвидацией? То есть там нужно сделать несколько шагов, но это уже решать за консультациями", - резюмировал Малюська.

Напомним, что в сентябре ВСП отказался отстранять судей киевского админсуда. Офис генерального прокурора не предоставил доказательств того, что судьи ОАСК имеют возможность влиять на свидетелей и подозреваемых, утверждают в ВСП.

Уже в конце октября Зеленский поручил изучить вопрос ликвидации ОАСК. По этому поводу глава государства поручил проконсультироваться с Высшим советом правосудия, над которым, по данным следствия, глава ОАСК пытался установить контроль.

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