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Аксенов ответил на слухи о своей отставке

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Так называемый "глава" аннексированного Крыма утверждает, что не намерен сам подавать заявление об увольнении.
Аксенов прокомментировал слухи о своей отставке
Аксенов прокомментировал слухи о своей отставке
Life.ru

В аннексированном Крыму так называемый "руководитель" властей Сергей Аксенов отреагировал на слухи о своей отставке на фоне проблемы с пресной водой. Об этом сообщает Интерфакс в субботу, 31 октября.

Информация начала появляться в соцсетях о его увольнении и переходе на работу в Госдуму. По словам Аксенова, он не намерен сам подавать в отставку и переезжать в Москву. Он проработает на своем посту столько, сколько будет нужно руководству РФ.

"Уже отправили? Сегодня не собирался, коллеги, честно. Не знаю, как дальше", - сказал Аксенов.

Напомним, что ранее в Крыму сообщили о старте проекта по водоснабжению. На реке Бельбек и Кадыковском карьере строят водозаборы, к работам привлечены военнослужащие.

Также сообщалось, что за 30 лет в Крыму могут исчезнуть все озера. Ученые прогнозируют фатальные последствия для полуострова. С начала аннексии Крыма Россией на его территории пересохло уже 10 озер.

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Теги: Крым, отставка, Аксенов, аннексия Крыма
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
RomaCrimea    01.11.2020, 00:32
Оценка:  -22
RomaCrimea
Укропейцы, ФАС!!!
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