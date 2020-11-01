Аксенов ответил на слухи о своей отставке

Так называемый "глава" аннексированного Крыма утверждает, что не намерен сам подавать заявление об увольнении.

В аннексированном Крыму так называемый "руководитель" властей Сергей Аксенов отреагировал на слухи о своей отставке на фоне проблемы с пресной водой. Об этом сообщает Интерфакс в субботу, 31 октября.

Информация начала появляться в соцсетях о его увольнении и переходе на работу в Госдуму. По словам Аксенова, он не намерен сам подавать в отставку и переезжать в Москву. Он проработает на своем посту столько, сколько будет нужно руководству РФ.

"Уже отправили? Сегодня не собирался, коллеги, честно. Не знаю, как дальше", - сказал Аксенов.

Напомним, что ранее в Крыму сообщили о старте проекта по водоснабжению. На реке Бельбек и Кадыковском карьере строят водозаборы, к работам привлечены военнослужащие.

Также сообщалось, что за 30 лет в Крыму могут исчезнуть все озера. Ученые прогнозируют фатальные последствия для полуострова. С начала аннексии Крыма Россией на его территории пересохло уже 10 озер.

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