В Нововолынске от коронавируса умерла семейный врач

За последние сутки в городе методом ПЦР подтверждено 21 новый случай коронавирусной болезни.

В Волынской области от осложнений коронавирусной болезни умерла семейный врач Центра первичной медико-санитарной помощи города Нововолынск. Об этом в субботу, 31 октября, сообщило местное издание Буг.

Отмечается, что 68-летняя женщина имела сопутствующие заболевания.

Также о смерти сотрудницы заявила администрация медучреждения в Facebook.

"Сегодня ушла из жизни наш семейный врач, коллега, Корнейчук Валентина Андреевна. Коллектив и администрация заведения выражают искренние соболезнования дочери и сыну по поводу тяжелой утраты, смерти мамы", - указано в сообщении.

Об одном летальном исходе случая заражения COVID-19 сообщила и пресс-служба горсовета Нововолынска.

По ее данным, за последние сутки в городе методом ПЦР подтверждено 21 новый случай коронавирусной болезни, один случай инфицирования завершился смертью.

Кроме того, мэрия информировала, что в целом в Нововолынске (с населением около 52 тысяч жителей - ред.) в 1150 человек лабораторно подтвердили COVID-19, из них 798 выздоровели и 23 - умерли от осложнений.

Ранее в Виннице также от коронавируса умер врач - заведующий поликлиникой Винницкой областной клинической больницы имени Пирогова Виктор Колодько. До этого от осложнений COVID-19 умерли его мать и родной брат.

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