Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Нововолынске от коронавируса умерла семейный врач

Комментариев: 0
За последние сутки в городе методом ПЦР подтверждено 21 новый случай коронавирусной болезни.
В Нововолынске 1150 подтвержденных случаев COVID-19
В Нововолынске 1150 подтвержденных случаев COVID-19
прес-служба Слуги народу

В Волынской области от осложнений коронавирусной болезни умерла семейный врач Центра первичной медико-санитарной помощи города Нововолынск. Об этом в субботу, 31 октября, сообщило местное издание Буг.

Отмечается, что 68-летняя женщина имела сопутствующие заболевания.

Также о смерти сотрудницы заявила администрация медучреждения в Facebook.

"Сегодня ушла из жизни наш семейный врач, коллега, Корнейчук Валентина Андреевна. Коллектив и администрация заведения выражают искренние соболезнования дочери и сыну по поводу тяжелой утраты, смерти мамы", - указано в сообщении.

Об одном летальном исходе случая заражения COVID-19 сообщила и пресс-служба горсовета Нововолынска.

По ее данным, за последние сутки в городе методом ПЦР подтверждено 21 новый случай коронавирусной болезни, один случай инфицирования завершился смертью.

Кроме того, мэрия информировала, что в целом в Нововолынске (с населением около 52 тысяч жителей - ред.) в 1150 человек лабораторно подтвердили COVID-19, из них 798 выздоровели и 23 - умерли от осложнений.

Ранее в Виннице также от коронавируса умер врач - заведующий поликлиникой Винницкой областной клинической больницы имени Пирогова Виктор Колодько. До этого от осложнений COVID-19 умерли его мать и родной брат.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: медики, врачи, Волынская область, Коронавирус, семейный врач, Коронавирус в Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь