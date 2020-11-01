Киев готовит стратегию по Донбассу для "нормандии"

Глава украинской делегации в ТКГ отметил, что в этом году Украина в лучшей переговорной ситуации, чем ранее.

На встрече нормандской "четверки" Украина намерена предоставить свой план действий по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом в субботу, 31 октября, заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в эфире телеканала Украина 24.

"Сейчас украинская сторона готовит план действий по урегулированию ситуации в Донбассе. Его проект мы готовы представить на (нормандской - ред.) встрече в ближайшее время и посмотреть на предложения всех сторон", - сообщил первый украинский президент.

При этом он отметил, что в текущем году Киев в лучшей переговорной ситуации, чем ранее.

"Я убежден, что мы решение примем, и будем двигаться дальше", - сказал Кравчук и добавил, что в противном случае переговоры продолжатся.

Напомним, 11 сентября в Берлине состоялась встреча политических советников лидеров нормандской "четверки". По ее итогам в Офисе президента заявили, что участники переговоров к Киеву прислушались. Дату встречи лидеров "нормандии" пока не назначали.

Также сообщалось, что в пятницу Украина инициировала срочное заседание подгруппы по безопасности в ТКГ из-за гибели двух военных на Донбассе, на которой потребовала от РФ принять немедленные меры по прекращению нарушения режима прекращения огня.

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