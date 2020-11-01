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В Одессе сотрудницу кафе убили одним ударом ножа в грудь

Комментариев: 1
Мужчина не называет мотива преступления. Возбуждено дело об умышленном убийстве, по которому виновнику грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.
Оружие убийства обнаружили возле кафе
Оружие убийства обнаружили возле кафе
Нацполиция

В Одессе неизвестный мужчина зашел в кафе и ударил сотрудницу заведения ножом в грудь. От полученной травмы женщина умерла на месте. Об этом в субботу, 31 октября, сообщила пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

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Виновника задержали рядом с кафе, оружие убийства лежало на асфальте там же.

"Злоумышленник, 1973 года, задержан. Сейчас его допрашивают в Приморском отделе полиции. Проводятся неотложные следственные действия", - указано в сообщении.

Отмечается, что мужчина мотива преступления не называет. Возбуждено дело об умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК), виновнику грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

 Подозреваемого задержали рядом с местом преступления. Фото: Нацполиция

 

Напомним, в конце сентября в одесской аптеке убили девушку-фармацевта. Ее тело утром обнаружили на рабочем месте. По данным СМИ, на теле девушки обнаружили 20 ножевых ранений. Вскоре полиция задержала подозреваемого.

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Теги: Одесса, видео, фото, убийство, кафе, нож
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Духовный_скреп    01.11.2020, 07:49
Оценка:  +11
Духовный_скреп
7 лет за жизнь человека?ОхYеть.
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