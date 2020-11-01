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Кравчук: КСУ нарушил Конституцию Украины

Комментариев: 7
Законопроект президента об увольнении всего состава Конституционного суда - вынужденная мера, отметил политик.
Глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук
Глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук

Конституционный суд Украины своим решением о признании незаконной уголовной ответственности за ложь в декларациях нарушил Основной Закон. Об этом в субботу, 31 октября, заявил глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук в эфире телеканала Украина 24.

"Конституционный суд может нарушать, а все остальные должны смотреть, как он нарушает. Украинское общество действиями Конституционного суда поставлено в ситуацию, которая требует немедленных, конкретных, действующих шагов", - отметил Кравчук.

При этом политик добавил, что законопроект президента Владимира Зеленского об увольнении всего состава КСУ - вынужденная мера.

"Президент гасил огонь. Когда собрался СНБО, огонь пылал, антиукраинская ситуация расширялась в данном случае после принятия такого решения, и нужны были очень быстрые и радикальные шаги", - напомнил он.

По словам Кравчука, теперь от парламента зависит, что будет с упомянутым законопроектом. Верховная Рада должна принять законы, которые восстановят авторитет такой важной структуры, как КСУ, и погасят пламя, которое горит вокруг его судей.

Напомним, ранее в Совете Европы выступили против роспуска КСУ. Однако представитель президента в суде Федор Вениславский заявил, что это единственно возможный выход из сложившейся ситуации.

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Теги: Конституция, Кравчук, Конституционный суд, законопроект
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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Woodbrother    01.11.2020, 09:19
Оценка:  0
Woodbrother
Он шо, конченный дурак ? Почти половина судей не голосовала за подставу от Дяди Бени. Если люди не голосовали, то зачем их увольнять ? Кто бы мог подумать, что на старости лет Макарыч запишется в вечерний квартал очередным клоуном. Печалька ...
blya-tolyan    01.11.2020, 09:32
Оценка:  +2
blya-tolyan
конченый дурак наверное ты. Там 2 были против и то не долго.
verbion    01.11.2020, 07:45
Оценка:  -22
verbion
А ты,придурок старый, когда подписывал беловежские соглашения?
blya-tolyan    01.11.2020, 08:00
Оценка:  +9
blya-tolyan
ха-ха-ха, тварь тупая, этими соглашениями поделили ТРУП "совка". И что то ни один совкодрочер не встал на защиту тюрьмы народов.
Путин-Xyйло    01.11.2020, 08:54
Оценка:  +6
Путин-Xyйло
Ты о чем бредишь? Не пробовал писать со смыслом?
blya-tolyan    01.11.2020, 09:26
Оценка:  +1
blya-tolyan
регулярное употребление стекломоя к добру не приводит. Тупые руЦкие теряют не только ориентацию, в том числе и половую, но и остатки рефлексов. Мозг там отсутствует, за 70 лет "совка" руЦким туда наложили кучу говна, от пьяного дебоша 1917, вЯликой атечественной, до мы свой, мы новый мир построим.
blya-tolyan    01.11.2020, 09:30
Оценка:  +1
blya-tolyan
ха-ха-ха, как же меня умиляет пи3дёжь пожирателей "НОЖЕК БУША"!!! Забыли руЦкие КТО их голодных накормил. Вот пример другим, не стоит тратить время на бешеного медведя, он вам руку откусит, которая его кормит.
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