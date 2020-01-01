В Украине зарегистрировано 7959 случаев COVID-19 за сутки
Больше всего заболевших в Харьковской области.
По данным сайта СНБО Украины, за сутки 31 октября зарегистрировано 7959 новых случаев заболевания коронавирусом. 110 человек умерли, 2153 выздоровели, под подозрением - 7757 человек.
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Больше всего случаев выявлено в Харьковской области - 883. На втором месте - Житомирская область - 708.
Сводка по областям:
- Винницкая область - 233
- Волынская область- 230
- Днепропетровская область - 195
- Донецкая область - 545
- Житомирская область - 708
- Закарпатская область - 225
- Запорожская область - 203
- Ивано-Франковская область - 401
- Киевская область - 352
- Кировоградская область - 96
- Луганская область - 78
- Львовская область - 408
- г. Киев - 689
- Николаевская область - 362
- Одесская область - 371
- Полтавская область - 176
- Ровенская область - 215
- Сумская область - 174
- Тернопольская область - 139
- Харьковская область - 883
- Херсонская область - 193
- Хмельницкая область - 424
- Черкасская область - 148
- Черновицкая область - 409
- Черниговская область - 102
Напомним, ранее сообщалось, что суточный прирост COVID в Украине почти 8,8 тысяч.
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