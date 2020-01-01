В Украине зарегистрировано 7959 случаев COVID-19 за сутки

Больше всего заболевших в Харьковской области.

На Хэллоуин число заболевших снизилось почти до 8 тысяч EPA/UPG

По данным сайта СНБО Украины, за сутки 31 октября зарегистрировано 7959 новых случаев заболевания коронавирусом. 110 человек умерли, 2153 выздоровели, под подозрением - 7757 человек.

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Больше всего случаев выявлено в Харьковской области - 883. На втором месте - Житомирская область - 708.

Сводка по областям:

Винницкая область - 233

Волынская область- 230

Днепропетровская область - 195

Донецкая область - 545

Житомирская область - 708

Закарпатская область - 225

Запорожская область - 203

Ивано-Франковская область - 401

Киевская область - 352

Кировоградская область - 96

Луганская область - 78

Львовская область - 408

г. Киев - 689

Николаевская область - 362

Одесская область - 371

Полтавская область - 176

Ровенская область - 215

Сумская область - 174

Тернопольская область - 139

Харьковская область - 883

Херсонская область - 193

Хмельницкая область - 424

Черкасская область - 148

Черновицкая область - 409

Черниговская область - 102

Напомним, ранее сообщалось, что суточный прирост COVID в Украине почти 8,8 тысяч.