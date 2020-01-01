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В Украине зарегистрировано 7959 случаев COVID-19 за сутки

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Больше всего заболевших в Харьковской области.
На Хэллоуин число заболевших снизилось почти до 8 тысяч
На Хэллоуин число заболевших снизилось почти до 8 тысяч
EPA/UPG

По данным сайта СНБО Украины, за сутки 31 октября зарегистрировано 7959 новых случаев заболевания коронавирусом. 110 человек умерли, 2153 выздоровели, под подозрением - 7757 человек.

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Больше всего случаев выявлено в Харьковской области - 883. На втором месте - Житомирская область - 708.

Сводка по областям: 

  • Винницкая область - 233
  • Волынская область-  230
  • Днепропетровская область -  195
  • Донецкая область - 545
  • Житомирская область - 708
  • Закарпатская область - 225
  • Запорожская область - 203
  • Ивано-Франковская область - 401
  • Киевская область - 352
  • Кировоградская область - 96
  • Луганская область - 78
  • Львовская область - 408
  • г. Киев - 689
  • Николаевская область - 362
  • Одесская область - 371
  • Полтавская область - 176
  • Ровенская область - 215
  • Сумская область - 174
  • Тернопольская область - 139
  • Харьковская область - 883
  • Херсонская область - 193
  • Хмельницкая область - 424
  • Черкасская область - 148
  • Черновицкая область - 409
  • Черниговская область - 102

Напомним, ранее сообщалось, что суточный прирост COVID в Украине почти 8,8 тысяч.

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Теги: коронавирус, коронавирус в Украине, COVID-19
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