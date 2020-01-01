В Донецкой области пограничники обнаружили тайник с боеприпасами

Найдены патроны, заряды РПГ и пороховой заряд.

Во время выполнения заданий в составе Объединенных сил, пограничники обнаружили места накопления оружия и боеприпасов.

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В частности, 31 октября при осмотре заброшенных домовладений в Зайцево, что в Донецкой области, военнослужащие Краматорского пограничного отряда обнаружили схрон с боеприпасами.

Всего правоохранители обнаружили 283 патрона калибра 5.45 мм, по одному выстрелу в РПГ-7В и СПГ-9 и пороховой заряд ПГ-7ПМ.

На место выявленных опасных находок прибыли взрывотехники ДСНС и представители Национальной полиции. Начато уголовное производство. Продолжаются неотложные следственные действия и установления всех обстоятельств правонарушения.

Напомним, ранее сообщалось, что около автодороги в Донецкой области нашли тайник с боеприпасами.