Электронные визы с 1 ноября начнут выдавать быстрее

Обычная процедура выдачи займет три рабочих дня вместо девяти.

Визы теперь будут выдавать быстрее minfin.com.ua

С 1 ноября 2020 украинские электронные визы (е-Визы) будут оформляться по новой процедуре.

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Среди основных нововведений:

заявитель сможет выбрать желаемую процедуру оформления электронной визы: обычный или срочный порядок (с удвоением тарифной ставки в случае срочной процедуры)

е-Визы будут выдаваться значительно быстрее: срочное оформление электронной визы будет занимать всего 1 рабочий день, а обычная процедура рассмотрения составит 3 рабочих дня (до сих пор срок рассмотрения визовых ходатайств достигал 9 дней)

в дополнение к существующей разовой электронной Визы появится новый тип виз: е-Виза для двукратного въезда;

дифференцированные тарифные ставки консульского сбора существенно снижаются: вместо 85 долл. США за оформление разовой электронной Визы, теперь консульский сбор за разовую е-Визу составит 20 долл. США, по двукратную - 30 долл. США.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина поднялась в рейтингах цифровизации управления.