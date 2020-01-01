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Электронные визы с 1 ноября начнут выдавать быстрее

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Обычная процедура выдачи займет три рабочих дня вместо девяти.
Визы теперь будут выдавать быстрее
Визы теперь будут выдавать быстрее
minfin.com.ua

С 1 ноября 2020 украинские электронные визы (е-Визы) будут оформляться по новой процедуре.

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Среди основных нововведений:

  • заявитель сможет выбрать желаемую процедуру оформления электронной визы: обычный или срочный порядок (с удвоением тарифной ставки в случае срочной процедуры)
  • е-Визы будут выдаваться значительно быстрее: срочное оформление электронной визы будет занимать всего 1 рабочий день, а обычная процедура рассмотрения составит 3 рабочих дня (до сих пор срок рассмотрения визовых ходатайств достигал 9 дней)
  • в дополнение к существующей разовой электронной Визы появится новый тип виз: е-Виза для двукратного въезда;
  • дифференцированные тарифные ставки консульского сбора существенно снижаются: вместо 85 долл. США за оформление разовой электронной Визы, теперь консульский сбор за разовую е-Визу составит 20 долл. США, по двукратную - 30 долл. США.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина поднялась в рейтингах цифровизации управления.

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Теги: виза, электронная виза, Украина
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