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В Мукачево застрелился охранявший бюллетени полицейский

Комментариев: 2
Инцидент произошел в ночь на 1 ноября.
Полицейский застрелился во время дежурства в ТИК
Полицейский застрелился во время дежурства в ТИК
pershij.com.ua

В одном из районных ТИК Мукачево полицейский выстрелил себе в голову. Об этом сообщает Перший.com.ua со ссылкой на собственные источники.

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Известно, что мужчина охранял бюллетени. Его нашли утром, к счастью живым, когда коллега пришел на пересменку.

Что заставило мужчину совершить такой поступок пока не известно, полицейского госпитализировали в больницу, где его сейчас оперируют.

Напомним, ранее сообщалось, что на Волыни мужчина застрелился, чтобы не терпеть боль.

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Теги: Мукачево, полицейский, самоубийство
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Комментариев (2)
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Путин-Xyйло    01.11.2020, 13:52
Оценка:  +9
Путин-Xyйло
Сквозное ранение черепа? Жизненно важные органы не задеты.
Путин-Xyйло    01.11.2020, 13:52
Оценка:  +12
Путин-Xyйло
Однако полиция...
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