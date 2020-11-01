В Мукачево застрелился охранявший бюллетени полицейский

Инцидент произошел в ночь на 1 ноября.

Полицейский застрелился во время дежурства в ТИК pershij.com.ua

В одном из районных ТИК Мукачево полицейский выстрелил себе в голову. Об этом сообщает Перший.com.ua со ссылкой на собственные источники.

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Известно, что мужчина охранял бюллетени. Его нашли утром, к счастью живым, когда коллега пришел на пересменку.

Что заставило мужчину совершить такой поступок пока не известно, полицейского госпитализировали в больницу, где его сейчас оперируют.

Напомним, ранее сообщалось, что на Волыни мужчина застрелился, чтобы не терпеть боль.