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В Одессе угонщик авто протаранил маршрутку

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Госпитализированы сам угонщик и женщина-пассажир маршрутки.
Угонщик врезался в маршрутку
Угонщик врезался в маршрутку
patrol.police.gov.ua

В Одессе на Среднефонтанской улице автомобиль BMW протаранил маршрутку.  Как сообщают в пресс-службе патрульной полиции, 35-летний мужчина угнал автомобиль BMW и совершил ДТП.

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В результате пострадала женщина-пассажир маршрутки и сам угонщик машины. Их доставили в больницу.

Как уточнили в полиции, мужчина на углу Греческой и Ришельевской угрожал водителю, выгнал его из машины, сел в нее и уехал в сторону железнодорожного вокзала. Далее машину, двигавшуюся на большой скорости, заметили инспекторы на углу Ришельевской и Пантелеймоновской. На требование остановиться водитель не реагировал и продолжал ехать по Среднефонтанской, где врезался в маршрутку.

Угонщик врезался в маршрутку
Угонщик врезался в маршрутку
patrol.police.gov.ua

На месте работают следователи.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черновцах водитель забыл, где оставил машину, и заявил о похищении.

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Теги: Одесса, угон, ДТП, маршрутка
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