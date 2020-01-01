В Одессе угонщик авто протаранил маршрутку
В Одессе на Среднефонтанской улице автомобиль BMW протаранил маршрутку. Как сообщают в пресс-службе патрульной полиции, 35-летний мужчина угнал автомобиль BMW и совершил ДТП.
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В результате пострадала женщина-пассажир маршрутки и сам угонщик машины. Их доставили в больницу.
Как уточнили в полиции, мужчина на углу Греческой и Ришельевской угрожал водителю, выгнал его из машины, сел в нее и уехал в сторону железнодорожного вокзала. Далее машину, двигавшуюся на большой скорости, заметили инспекторы на углу Ришельевской и Пантелеймоновской. На требование остановиться водитель не реагировал и продолжал ехать по Среднефонтанской, где врезался в маршрутку.
На месте работают следователи.
Напомним, ранее сообщалось, что в Черновцах водитель забыл, где оставил машину, и заявил о похищении.
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