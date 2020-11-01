В Николаеве мужчина облил кислотой сожительницу и ее детей

Сейчас злоумышленнику следователи объявили о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. За совершенное ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Сообщение о том, что в местную больницу с химическими ожогами доставлены 33-летняя женщина и двое ее детей, 15-ти и одного года, полицейские получили вечером 31 октября от медиков.

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В ходе проведения следственных мероприятий правоохранители выяснили, что телесные повреждения жительнице райцентра и ее детям во время ссоры нанес 31-летний сожитель, который в состоянии алкогольного опьянения вернулся домой. Нетрезвый мужчина схватил бутылку, в которой находилась химическое вещество, и облил ею женщину, 15-летнего сына и годовалую дочь.

Сейчас пострадавшие находятся в больнице. Злоумышленника же полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Его действия следователи квалифицировали по ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Покушение на умышленное убийство", за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

Житель Николаева облил сожительницу кислотой npu.gov.ua

Бутылку, в которой находилась ​​жидкость, полицейские изъяли и направили на экспертизу.

Напомним, ранее сообщалось, что житель Николаева организовал международную наркобанду.