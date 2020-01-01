В ресторане Харькова убили мужчину

Рядом с умершим находилось оружие, его личность установили, это 37-летний харьковчанин, полиция начала следствие .

В одном из развлекательных заведений Харькова в ночь на воскресенье произошел инцидент, в результате которого погиб 37-летний мужчина, сообщает Нацполиция Харьковской области.

Читай также: В Ровно мужчина напился и требовал у полицейских припарковать его авто Утром 1 ноября в СМИ со ссылкой на сообщение журналиста Андрея Цаплиенко появилась информация о стрельбе в харьковском ресторане Biani Champagneria по адресу Ярослава Мудрого, 21. Цаплиенко в Телеграм опубликовал фото с места происшествия, но потом удалил пост. Утром 1 ноября в СМИ со ссылкой на сообщение журналиста Андрея Цаплиенко появилась информация о стрельбе в харьковском ресторане Biani Champagneria по адресу Ярослава Мудрого, 21. Цаплиенко в Телеграм опубликовал фото с места происшествия, но потом удалил пост.

Пост Цаплиенко