В ресторане Харькова убили мужчину
Рядом с умершим находилось оружие, его личность установили, это 37-летний харьковчанин, полиция начала следствие .
В одном из развлекательных заведений Харькова в ночь на воскресенье произошел инцидент, в результате которого погиб 37-летний мужчина, сообщает Нацполиция Харьковской области.
Читай также: В Ровно мужчина напился и требовал у полицейских припарковать его автоУтром 1 ноября в СМИ со ссылкой на сообщение журналиста Андрея Цаплиенко появилась информация о стрельбе в харьковском ресторане Biani Champagneria по адресу Ярослава Мудрого, 21. Цаплиенко в Телеграм опубликовал фото с места происшествия, но потом удалил пост.
Пост Цаплиенко
Читай также: Отдых на природе закончился убийством жителя БородянкиПо его данным, в развлекательном заведении был убит Руслан Смирнов, который якобы первым начал стрельбу, после чего его убили. Также указывалось, якобы этот человек, по предварительным данным, ранее работал охранником нардепа Дмитрия Шенцева. Сам парламентарий опроверг эту информацию.
В полиции отмечают, что на месте происшествия на втором этаже ресторана было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Рядом с умершим находилось оружие, его личность установили: им оказался 37-летний харьковчанин.
Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе сотрудницу кафе убили одним ударом ножа в грудь.
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