Зеленский о решении КС: Черти открывают лица

Президент считает, что решение Конституционного суда по антикоррупционному законодательству – это "вовсе не о Конституции, верховенстве права, законности".

Президент Украины Владимир Зеленский считает решение Конституционного Суда об антикоррупционном законодательстве публичным проявлением заговора части старых элит и олигархов против президента и против страны.

Читай также: У Зеленского ответили “Венецианке“ по КСУ “Я точно знаю, что сегодняшний демарш Конституционного Суда – это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов против президента и против страны. Никак иначе. Именно против. Потому что только слабый президент и слабое государство – залог сохранения их коррупционного образа жизни. Иначе они не умеют. Как там говорят – на Хэллоуин все черти из политического ада открывают свои истинные лица. Так совпало. Фамилии чертей вы прекрасно знаете“, - написал Зеленский на своей странице в Facebook. “Я точно знаю, что сегодняшний демарш Конституционного Суда – это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов против президента и против страны. Никак иначе. Именно против. Потому что только слабый президент и слабое государство – залог сохранения их коррупционного образа жизни. Иначе они не умеют. Как там говорят – на Хэллоуин все черти из политического ада открывают свои истинные лица. Так совпало. Фамилии чертей вы прекрасно знаете“, - написал Зеленский на своей странице в Facebook.

Давайте скажу кілька слів про наш Конституційний Суд, який на цьому тижні вирішив протиставити себе державі та... Опубликовано Володимиром Зеленським Воскресенье, 1 ноября 2020 г.

По словам президента, решение КС – это “вовсе не о Конституции, верховенстве права, законности“, а скорее “о традиционной нашей грязной политике, когда своим все, а обществу – нищета“, “это о том, как нельзя делать в современном мире“.

Читай также: НАПК отреагировало на письмо GRECO по суду “Разве мы не хотим, чтобы чиновники отчитывались перед обществом? Или чтобы они не наглели все больше от безнаказанности или чтобы государственный ресурс распределялся справедливо, а не только для избранных олигархов? Мы, общество, уже неоднократно говорили – да, хотим новых отношений. А вот Конституционный Суд, судьи которого были назначены старой системой и моими предшественниками, теми же, которые всегда “руку на сердце“ и рубашку готовы рвать за страну, считают иначе. Всем им очень нужно сохранение “касты неприкасаемых“, - подчеркнул Зеленский. “Разве мы не хотим, чтобы чиновники отчитывались перед обществом? Или чтобы они не наглели все больше от безнаказанности или чтобы государственный ресурс распределялся справедливо, а не только для избранных олигархов? Мы, общество, уже неоднократно говорили – да, хотим новых отношений. А вот Конституционный Суд, судьи которого были назначены старой системой и моими предшественниками, теми же, которые всегда “руку на сердце“ и рубашку готовы рвать за страну, считают иначе. Всем им очень нужно сохранение “касты неприкасаемых“, - подчеркнул Зеленский.

Глава государства уверен, что любой чиновник может и должен декларировать свой доход и отправляться в тюрьму, если его расходы сильно превышают доходы.

Напомним, что 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства. Решение КС означает отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на полную проверку и мониторинг образа жизни чиновников, декриминализацию недостоверного декларирования.

В ночь с 29 на 30 октября Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предложил прекратить полномочия судей КС и признать его решение о декларировании “ничтожным“.