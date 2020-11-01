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Зеленский о решении КС: Черти открывают лица

Комментариев: 13
Президент считает, что решение Конституционного суда по антикоррупционному законодательству – это "вовсе не о Конституции, верховенстве права, законности".
Зеленский высказался по ситуации вокруг Конституционного суда
Зеленский высказался по ситуации вокруг Конституционного суда
Президент Украины Владимир Зеленский считает решение Конституционного Суда об антикоррупционном законодательстве публичным проявлением заговора части старых элит и олигархов против президента и против страны.
 

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“Я точно знаю, что сегодняшний демарш Конституционного Суда – это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов против президента и против страны. Никак иначе. Именно против. Потому что только слабый президент и слабое государство – залог сохранения их коррупционного образа жизни. Иначе они не умеют. Как там говорят – на Хэллоуин все черти из политического ада открывают свои истинные лица. Так совпало. Фамилии чертей вы прекрасно знаете“, - написал Зеленский на своей странице в Facebook.

Давайте скажу кілька слів про наш Конституційний Суд, який на цьому тижні вирішив протиставити себе державі та...

Опубликовано Володимиром Зеленським Воскресенье, 1 ноября 2020 г.
 
По словам президента, решение КС – это “вовсе не о Конституции, верховенстве права, законности“, а скорее “о традиционной нашей грязной политике, когда своим все, а обществу – нищета“, “это о том, как нельзя делать в современном мире“.
 

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“Разве мы не хотим, чтобы чиновники отчитывались перед обществом? Или чтобы они не наглели все больше от безнаказанности или чтобы государственный ресурс распределялся справедливо, а не только для избранных олигархов? Мы, общество, уже неоднократно говорили – да, хотим новых отношений. А вот Конституционный Суд, судьи которого были назначены старой системой и моими предшественниками, теми же, которые всегда “руку на сердце“ и рубашку готовы рвать за страну, считают иначе. Всем им очень нужно сохранение “касты неприкасаемых“, - подчеркнул Зеленский.
 
Глава государства уверен, что любой чиновник может и должен декларировать свой доход и отправляться в тюрьму, если его расходы сильно превышают доходы.
 
Напомним, что 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства. Решение КС означает отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на полную проверку и мониторинг образа жизни чиновников, декриминализацию недостоверного декларирования.
 
В ночь с 29 на 30 октября Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предложил прекратить полномочия судей КС и признать его решение о декларировании “ничтожным“.

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Теги: президент, Конституционный суд, Владимир Зеленский, декларация, декларация о доходах, электронная декларация
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (13)
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fargjon    01.11.2020, 22:03
Оценка:  +1
fargjon
Вашу м а т ь 3-я неделя пошла, а почта бигмира виснет, написать письмо невозможно, зайти и просто почитать письмо выходит только с 3 или 4 раза.
Не выходит найти и устранить ошибку идите улицы тогда метите и убирайте. Айтишники с кривыми руками.
Брюква_и_Клюква    01.11.2020, 19:43
Оценка:  +6
Брюква_и_Клюква
Нельзя казнить помиловать. Зеленый цугцванг, а если проще - пиzдец. Избиратели ГовноЗе, отзовитесь, вы еще существуете?
dron29    01.11.2020, 19:38
Оценка:  +6
dron29
Напоминает галантерейщика из Дартаньяна))
Ты оскорблен не один. Ты оскорблен вместе с Францией.
Франция в опасности!
Это заговор против меня и Франции!
Я спасу тебя, Франция!
dron29    01.11.2020, 19:35
Оценка:  +7
dron29
Ага - при утырке весь российский шлак хлынул назад в страну, а тут оно вроде как прозрело)) Но виноват полюбе Петя - Рафик не виноват))
CCS    01.11.2020, 18:55
Оценка:  +12
CCS
Це так круто, зробити вкидання: "Прізвища чортів ви знаєте"! Я, наприклад, НЕ ЗНАЮ, кого Зеленський вважає чортами. Як і НЕ ЗНАЮ чому якщо Президент України ЗНАЄ прізвища тих, хто шкодить Україні - то НІЧОГО НЕ РОБИТЬ в рамках Закону? Бо і ДБР є, і Генпрокуров "свій", і СБУ, і РНБОУ... І що?!
ВосставшийИзБана    01.11.2020, 18:56
Оценка:  +10
ВосставшийИзБана
Сам артикль и есто черт. И его фамилию все знают.
CCS    01.11.2020, 18:59
Оценка:  +11
CCS
І тільки створивши диктатуру Зеленського, можна побороти коррупціонерів? Українцям по сценарію РФ-ії створюють Пуйло бо ми дурні? Чи може хтось вважає, що в РФ-ії немає коррупції і олігархів? Чи може хтось вважає РФ-ію - державою, а не ГУЛАГом?
Самі створили штучну кризу, тепер повну тіранію введуть
Брюква_и_Клюква    01.11.2020, 18:14
Оценка:  +13
Брюква_и_Клюква
Кто-то сказал этому дураку, что его закон также нарушает Конституцию, как и решение КСУ?
ВосставшийИзБана    01.11.2020, 18:55
Оценка:  +6
ВосставшийИзБана
Если принять во внимание заявление судьи КСУ Слиденко, то в решении КСУ нет нарушений Конституции. А истерию вокруг этого раздул Сирожа Лещенко, который остался в тени.
Брюква_и_Клюква    01.11.2020, 19:10
Оценка:  +8
Брюква_и_Клюква
А если принять во внимание заявление Головатого, то есть. КСУ превысил полномочия, изменив одну из статей Кримінального Кодекса України. А КК - это прерогатива Рады
ВосставшийИзБана    01.11.2020, 19:14
Оценка:  +7
ВосставшийИзБана
Ты сам читал решение КСУ? Я - нет.
Брюква_и_Клюква    01.11.2020, 19:18
Оценка:  +8
Брюква_и_Клюква
Читал. Решение КСУ нарушает ст. 366 КК Украины, как минимум.
Брюква_и_Клюква    01.11.2020, 19:14
Оценка:  +11
Брюква_и_Клюква
И дело тут даже не в "борцуне с коррупцией" миллионере Лещенко, а в поданні депутатов-рыгов, которое изначально является нерпавомерным.
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