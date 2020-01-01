Во Львове назвали дату второго тура выборов мэра

Во втором туре примут участие действующий мэр Львова Андрей Садовый и экс-председатель Львовской обладминистрации, нардеп Олег Синютка.

Садовый против Синютки Высокий замок

Городская территориально-избирательная комиссия назначила второй тур выборов мэра Львова на 22 ноября, сообщил руководитель ТИК Игорь Слипецкий в комментарии ZAXID.NET

Во втором туре примут участие действующий мэр Львова Андрей Садовый и экс-председатель Львовской областной государственной администрации, нардеп Олег Синютка.

Согласно окончательным результатам первого тура, Садовый набрал 40,09% голосов избирателей (91 131 голос), а Синютка – 31,1% (70 682).

Явка избирателей в первом туре составила 39,47%.