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Во Львове назвали дату второго тура выборов мэра

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Во втором туре примут участие действующий мэр Львова Андрей Садовый и экс-председатель Львовской обладминистрации, нардеп Олег Синютка.
Садовый против Синютки
Садовый против Синютки
Высокий замок
 
Городская территориально-избирательная комиссия назначила второй тур выборов мэра Львова на 22 ноября, сообщил руководитель ТИК Игорь Слипецкий в комментарии ZAXID.NET
 
Во втором туре примут участие действующий мэр Львова Андрей Садовый и экс-председатель Львовской областной государственной администрации, нардеп Олег Синютка.
 
 
Согласно окончательным результатам первого тура, Садовый набрал 40,09% голосов избирателей (91 131 голос), а Синютка – 31,1% (70 682).
 
Явка избирателей в первом туре составила 39,47%.
 
Напомним, что в ЦИК заявили, что второй тур выборов мэров в отдельных городах может пройти не в ноябре, как ожидается, а в декабре в связи с возможными судебными разбирательствами.
 
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Теги: Львов, Выборы, Львовская область, Андрей Садовый
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Источник: korrespondent.net

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