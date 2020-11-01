Зеленский написал статью в FT о ситуации с КС
Зеленский сравнивает атаку на Украину, осуществляемую через ее демократические институты, с атаками, которые происходят на линии столкновения на Донбассе.
Президент Украины Владимир Зеленский в своей статье для Financial Times, вышедщей 1 ноября, назвал силами, стоящими за скандальным решением Конституционного суда и другими атаками на антикоррупционную реформу, "российских марионеток и олигархов".
Во вступлении Зеленский сравнивает атаку на Украину, осуществяемую через ее демократические институты, с атаками, которые происходят на линии столкновения. Он подчеркивает, что удар по антикоррупционной инфраструктуре является попыткой разрушить ключевую часть достижений в этой сфере, произошедших после Революции достоинства благодаря украинскому гражданскому обществу и поддержке западных партнеров.
Зеленский напоминает, что до этого решения Конституционного суда было и другое - по поводу Национального антикоррупционного бюро и его руководства.
"Эти решения являются частью систематических усилий, направленных на то, чтобы подорвать верховенство права, откатить назад прогресс, достигнутый в борьбе с коррупцией, ослабить наше общество и экономику, и остановить евроатлантическую интеграцию Украины", - подчеркивает Владимир Зеленский.
Особенно беспокоит то, добавляет он, что рассмотрения КС ждет еще ряд представлений "от пророссийских депутатов и других, поддерживаемых олигархами", и они также могут отменить достижения в ключевых реформах - по поводу банковской системы и Высшего антикоррупционного суда.
"Мы смогли воплотить жизненно важные реформы для нашей страны, но теперь КС угрожает цинично разрушить их. Лидеры этой кампании хорошо известны: это коалиция российских марионеток и некоторые влиятельные украинские олигархи, которые чувствуют угрозу от работы наших антикоррупционных институтов. Они - против интеграции в ЕС и НАТО, против сотрудничества Украины с МВФ и правового общества, от чего выигрывают 99%, а не 1%", - отмечает он.
Зеленский добавляет, что "никогда не позволит этим темным силам добиться успеха в своей попытке контрреволюции".
"Этих судей нужно заменить независимыми, уважаемыми юристами. Мы также начинаем расследование в отношении людей, которые незаконно действовали в интересах хорошо известных влиятельных финансовых групп и внешних сил, чтобы разрушить наши антикоррупционные органы", - отмечает Зеленский.
Он пишет также, что поручил правительству разработать новую программу судебной реформы, которая поможет реально очистить суды.
В конце Владимир Зеленский призывает реформаторские силы в украинском политикуме и обществе "объединиться в борьбе за будущее страны", а международных партнеров - продолжить поддержку Украины.
Напомним, что Зеленский считает решение Конституционного Суда об антикоррупционном законодательстве публичным проявлением заговора части старых элит и олигархов против президента и против страны.
27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства. Решение КС означает отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на полную проверку и мониторинг образа жизни чиновников, декриминализацию недостоверного декларирования.
В ночь с 29 на 30 октября Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предложил прекратить полномочия судей КС и признать его решение о декларировании "ничтожным".
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