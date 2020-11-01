Зеленский написал статью в FT о ситуации с КС

Президент Украины Владимир Зеленский в своей статье для Financial Times, вышедщей 1 ноября, назвал силами, стоящими за скандальным решением Конституционного суда и другими атаками на антикоррупционную реформу, "российских марионеток и олигархов".

Во вступлении Зеленский сравнивает атаку на Украину, осуществяемую через ее демократические институты, с атаками, которые происходят на линии столкновения. Он подчеркивает, что удар по антикоррупционной инфраструктуре является попыткой разрушить ключевую часть достижений в этой сфере, произошедших после Революции достоинства благодаря украинскому гражданскому обществу и поддержке западных партнеров.

Зеленский напоминает, что до этого решения Конституционного суда было и другое - по поводу Национального антикоррупционного бюро и его руководства.

"Эти решения являются частью систематических усилий, направленных на то, чтобы подорвать верховенство права, откатить назад прогресс, достигнутый в борьбе с коррупцией, ослабить наше общество и экономику, и остановить евроатлантическую интеграцию Украины", - подчеркивает Владимир Зеленский.

Особенно беспокоит то, добавляет он, что рассмотрения КС ждет еще ряд представлений "от пророссийских депутатов и других, поддерживаемых олигархами", и они также могут отменить достижения в ключевых реформах - по поводу банковской системы и Высшего антикоррупционного суда.

"Мы смогли воплотить жизненно важные реформы для нашей страны, но теперь КС угрожает цинично разрушить их. Лидеры этой кампании хорошо известны: это коалиция российских марионеток и некоторые влиятельные украинские олигархи, которые чувствуют угрозу от работы наших антикоррупционных институтов. Они - против интеграции в ЕС и НАТО, против сотрудничества Украины с МВФ и правового общества, от чего выигрывают 99%, а не 1%", - отмечает он.