На Донбассе без обстрелов, но есть нарушение

Вражеский беспилотник пересек линию разграничения на Донбассе, его перехватили украинские военные.

С начала суток 1 ноября на Донбассе не было обстрелов, однако зафиксировано одно нарушение договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

"На Приазовье, в районе населенного пункта Водяное, задокументирован пролет вражеского БПЛА типа Квадрокоптер с пересечением линии разграничения. Средства радиоэлектронной борьбы Объединенных сил подавили беспилотник противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование", - говорится в сообщении.

В целом, вдоль линии разграничения наблюдается тишина.