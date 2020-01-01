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На Донбассе без обстрелов, но есть нарушение

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Вражеский беспилотник пересек линию разграничения на Донбассе, его перехватили украинские военные.
Ситуация на Донбассе
Ситуация на Донбассе
Пресс-центр ООС
 
С начала суток 1 ноября на Донбассе не было обстрелов, однако зафиксировано одно нарушение договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
 
"На Приазовье, в районе населенного пункта Водяное, задокументирован пролет вражеского БПЛА типа Квадрокоптер с пересечением линии разграничения. Средства радиоэлектронной борьбы Объединенных сил подавили беспилотник противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование", - говорится в сообщении.
 
В целом, вдоль линии разграничения наблюдается тишина.
 
Напомним, что на следующей встрече нормандской "четверки" Украина намерена предоставить свой план действий по урегулированию ситуации на Донбассе, заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.
 
 
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Теги: донбасс, беспилотник, ситуация на востоке Украины, война на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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