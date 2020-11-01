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В Бердянске роженица выпрыгнула из окна больницы

Комментариев: 2
Женщина осталась жива, получив травмы, которые не угрожают ее жизни, роженице оказали необходимую помощь, и сейчас она находится под наблюдением врачей.
Роженицы с коронавирусом
Роженицы с коронавирусом
Shutterstock
 
В Бердянске Запорожской области в воскресенье, 1 ноября, женщина, которая меньше чем неделю назад родила ребенка, выпрыгнула из окна больницы, ранее у нее обнаружили коронавирус, написали в сообществе Бердянское территориальное медицинское объединение в Facebook.
 
Беременную женщину 1988 года рождения привезли в роддом 23 октября. Ей сделали обязательный тест на коронавирус, который оказался положительным.
 
Затем женщину госпитализировали в специализированное отделение больных COVID-19, а 26 октября прошли роды, после которых роженица и ребенок были в нормальном состоянии.
 
В воскресенье, около 10:00 утра, женщина написала записку и выпрыгнула из окна второго этажа. Она осталась жива, получив травмы, которые не угрожают ее жизни. Роженице оказали необходимую помощь, и сейчас она находится под наблюдением врачей, в частности у психиатра, так как ранее состояла на учете в психоневрологическом диспансере.
 
Напомним, что в Киеве двое больных коронавирусом покончили с собой в больницах. 
 
 
 
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Теги: самоубийство, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Jonas7    01.11.2020, 22:24
Оценка:  0
Jonas7
Человеек стоял на учете в психоневрологическом диспансере, ее положили в палату с окном и забыли на пару дней. Ну может кушать давали, отлично, медсестринскому посту и врачам пять звезд, хорошо хоть соизволили роды принять, и то спасибо.
ВосставшийИзБана    01.11.2020, 21:56
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
"В Бердянске больная COVID-19 роженица выпрыгнула из окна Сегодня, 16:15"

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