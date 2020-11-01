В Бердянске роженица выпрыгнула из окна больницы
Женщина осталась жива, получив травмы, которые не угрожают ее жизни, роженице оказали необходимую помощь, и сейчас она находится под наблюдением врачей.
В Бердянске Запорожской области в воскресенье, 1 ноября, женщина, которая меньше чем неделю назад родила ребенка, выпрыгнула из окна больницы, ранее у нее обнаружили коронавирус, написали в сообществе Бердянское территориальное медицинское объединение в Facebook.
Беременную женщину 1988 года рождения привезли в роддом 23 октября. Ей сделали обязательный тест на коронавирус, который оказался положительным.
Затем женщину госпитализировали в специализированное отделение больных COVID-19, а 26 октября прошли роды, после которых роженица и ребенок были в нормальном состоянии.
В воскресенье, около 10:00 утра, женщина написала записку и выпрыгнула из окна второго этажа. Она осталась жива, получив травмы, которые не угрожают ее жизни. Роженице оказали необходимую помощь, и сейчас она находится под наблюдением врачей, в частности у психиатра, так как ранее состояла на учете в психоневрологическом диспансере.
Напомним, что в Киеве двое больных коронавирусом покончили с собой в больницах.
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