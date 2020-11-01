В Бердянске роженица выпрыгнула из окна больницы

Женщина осталась жива, получив травмы, которые не угрожают ее жизни, роженице оказали необходимую помощь, и сейчас она находится под наблюдением врачей.

В Бердянске Запорожской области в воскресенье, 1 ноября, женщина, которая меньше чем неделю назад родила ребенка, выпрыгнула из окна больницы, ранее у нее обнаружили коронавирус, написали в сообществе Бердянское территориальное медицинское объединение в Facebook.

Беременную женщину 1988 года рождения привезли в роддом 23 октября. Ей сделали обязательный тест на коронавирус, который оказался положительным.