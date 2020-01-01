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Малюська: на Донбассе искажают статистику рождаемости и смерти

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Украинская сторона не может установить точные статистические данные на оккупированной территории, заявляют в Минюсте.
Министр юстиции Денис Малюська
Министр юстиции Денис Малюська
facebook.com/Denis Malyuska

На оккупированных территориях Донбасса чиновники массово фальсифицируют данные о смертях и рождениях для неправомерного переоформления недвижимости или получения помощи, заявил министр юстиции Украины Денис Малюська. Об этом в воскресенье 1 ноября, сообщает Радіо Свобода.

При этом он подчеркнул, что достоверно проверить это невозможно.

"Например, регистрируют смерть, чтобы переоформить недвижимость неправомерно, или рождения с тем, чтобы получить помощь. У нас нет возможности подробно и с надежностью проверить документы, представляемые на регистрацию и соответствующие процессы пройти. Соответственно, мы обнаружили достаточно большое количество сфальсифицированных данных", - сказал Малюська.

Министр отметил, что борьбе с фальсификациями данных мешает бюрократическая система.

"Для подачи исков необходимо оплатить пошлину. Причем речь идет о нескольких миллионах. А у нас таких денег в бюджете сейчас пока не запланировано", - сказал Малюська.

Малюська выразил надежду, что такой "бюрократический аспект" со временем исправится.

"Просто я к тому, что на самом деле у нас уже есть проблемы с тем, чтобы проводить должным образом регистрационные действия в отношении жителей оккупированной территории", — признал он.

Напомним, участники переговоров Контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе подтвердили намерение открыть два новых контрольных пункта выезда - выезда на линии соприкосновения 10 ноября.

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Теги: Минюст, рождаемость, донбасс, Кабмин Украины, регистрация, смертность
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Источник: korrespondent.net

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