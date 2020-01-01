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Укрзализныця закрывает продажу билетов на отдельных станциях

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АО "Укрзализныця" временно прекращает продажу билетов на двенадцати железнодорожных станциях с 2 ноября.
Укрзализныця приостанавливает продажу билетов на ряде станций, в частности в Ужгороде
Укрзализныця приостанавливает продажу билетов на ряде станций, в частности в Ужгороде

Укрзализныця временно прекращает продажу билетов на отдельных железнодорожных станциях. Такое решение приняла Государственная комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций из-за растущего числа заболевших коронавирусом. Об этом в воскресенье, 1 ноября, сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Так, с 00.01 2 ноября закрыта продажа билетов из железнодорожных станций: Береговое, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставное, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетовка.

На данных станциях поезда будут проходить без посадки пассажиров. Высадка будет проводиться по установленному порядку.

В компании обращают внимание, что в связи с ситуацией изменены маршруты следования поездов:

  • № 17/18 Мукачево - Харьков - Ужгород (вместо Ужгород - Харьков - Ужгород);
  • № 29/30 Мукачево - Харьков - Ужгород (вместо Ужгород - Киев - Ужгород);
  • № 45/46 Батево-Пас. - Лисичанск - Ужгород (вместо Ужгород - Лисичанск - Ужгород);
  • № 3/4 Мукачево - Запорожье - Ужгород (вместо Ужгород - Запорожье - Ужгород);
  • № 81/82 Чоп-Пасс - Киев - Ужгород (вместо Ужгород - Киев - Ужгород);
  • № 107/108 Чоп-Пас. - Одесса - Ужгород (вместо Ужгород - Одесса - Ужгород).

Какой срок будут действовать ограничения на продажу билетов, Укрзализныця не уточняет. 

Напомним, Укрзализныця заявила, что ограничит продажу билетов на поезда до 50%, если поступят такие рекомендации от МОЗ. 

Укрзализныця объявила об убытках на 8,8 млрд грн

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Теги: поезда, карантин, ограничение, Укрзализныця, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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