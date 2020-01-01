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В МОЗ назвали число больных туберкулезом

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Во Всемирной организации здравоохранения считают, что в 2020 году в связи с коронакризисом ситуация с туберкулезом ухудшилась.
В Минздраве назвали количество заболевших туберкулезом в Украине
В Минздраве назвали количество заболевших туберкулезом в Украине

На сегодня в Украине более 14 тысяч человек проходят лечение от туберкулеза. Только за сентябрь было зарегистрировано 1 322 новых случаев болезни. Об этом в воскресенье, 1 ноября, сообщил государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в Facebook.

По словам Ляшко, туберкулез требует внимания и системного подхода к противодействию его распространения со стороны государственных институтов и организаций гражданского общества.

Он сообщил, что в нормативно-правовые акты планируются изменения для "обеспечения устойчивого и эффективного внедрения услуг для лиц с туберкулезом".

"В частности, это бесперебойное обеспечение специфическим противотуберкулезным лечением, внедрение современных мировых методов и подходов в лечении", - написал Ляшко. 

Известно, что с января по сентябрь 2019 года в Украине туберкулез впервые зарегистрирован у более 15,5 тысяч человек. 

Добавим, в 2018 году в Украине было зарегистрировано 31 221 больных туберкулезом, 3 695 человек умерли от этой болезни.

Напомним, два года назах Украина попала в топ-5 антирейтинга по туберкулезу. Отмечалось, что Украина относится к странам, где количество больных мультирезистентным туберкулезом является одним из наибольших в мире.

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Теги: Минздрав, инфекция, туберкулез, Ляшко
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Источник: korrespondent.net

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