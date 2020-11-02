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Комаровский назвал главную странность коронавируса

Комментариев: 1
Главную странность коронавирусной инфекции нового типа доктор связывает с недостаточно высоким качеством проводимых тестов.
Врач и телеведущий Евгений Комаровский
Врач и телеведущий Евгений Комаровский
Скриншот из видео

Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал главную странность коронавируса, которая его больше всего пугает. Об этом в воскресенье, 1 ноября он сообщил в интервью изданию Украина.ру.

Доктор рассказал, что постоянно сталкивается с ситуацией, когда у людей с явными и не вызывающими никаких сомнений симптомами коронавируса тесты показывают отрицательный результат. В то же время у пациентов и знакомых Комаровского часто выявляется высокий уровень антител, при том, что у них не было никаких симптомов заболевания. Более того, в разных лабораториях они получают противоположный результат.

"Вот этот вопрос меня волнует гораздо больше, чем количество антител в организме переболевшего", - заметил врач.

Он связал эту странность с недостаточно высоким качеством тестов.

Напомним, врач и телеведущий Евгений Комаровский считает, что лучшим способом профилактики коронавируса являются занятия футболом.

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Теги: Комаровский, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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OLES555    02.11.2020, 07:15
Оценка:  -23
OLES555
ты че с луны прилетел. уже давно никого ничего не удивляет
Lyonya-Space    02.11.2020, 07:34
Оценка:  0
Lyonya-Space
Не важно откуда он прилетел. Важно что ты со своей нарасии здесь делаешь?
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