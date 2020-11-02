Главную странность коронавирусной инфекции нового типа доктор связывает с недостаточно высоким качеством проводимых тестов.

Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал главную странность коронавируса, которая его больше всего пугает. Об этом в воскресенье, 1 ноября он сообщил в интервью изданию Украина.ру.

Доктор рассказал, что постоянно сталкивается с ситуацией, когда у людей с явными и не вызывающими никаких сомнений симптомами коронавируса тесты показывают отрицательный результат. В то же время у пациентов и знакомых Комаровского часто выявляется высокий уровень антител, при том, что у них не было никаких симптомов заболевания. Более того, в разных лабораториях они получают противоположный результат.

"Вот этот вопрос меня волнует гораздо больше, чем количество антител в организме переболевшего", - заметил врач.

Он связал эту странность с недостаточно высоким качеством тестов.

Напомним, врач и телеведущий Евгений Комаровский считает, что лучшим способом профилактики коронавируса являются занятия футболом.

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