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Сутки в ООС: Сепаратисты стреляли и запустили беспилотник

Комментариев: 1
Боевых потерь и ранений в ВСУ не было.
В ответ огонь защитники не открывали
В ответ огонь защитники не открывали
facebook.com/pressjfo.news/

В минувшие сутки, 1 ноября, боевики на фронте два раза нарушили режим перемирия.

Об этом сообщает оперативный штаб ООС.

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Так, факт нарушения прекращения огня был зафиксирован вечером в районе Водяного. Там сепаратисты применили стрелковое оружие.

Выстрелы не угрожали жизни военных. В связи с этим ответный удар не наносился.

Также близ Водяного противник запустил квадрокоптер, который пересек линию разграничения. Беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы ВСУ, что сделало невозможным его дальнейшее использование.

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С начала текущих суток, 2 ноября в зоне ответственности украинских подразделений нарушений прекращения огня зафиксировано не было. По всей линии разведения сохранялась тишина. За прошедшие сутки и утром нынешних боевых потерь и ранений не документировалось.

Напомним, ранее мы писали, что в Донецкой области пограничники обнаружили тайник с боеприпасами.

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Теги: ООС, военные, ВСУ, Донбасс, сепаратисты, оккупанты, перемирие
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Комментариев (1)
Woodbrother    02.11.2020, 10:20
Оценка:  +4
Woodbrother
Потерь как бы нет, по клоунской версии, но скорые постоянно везут раненых с фронта в госпиталь. Просто бубочка на войне наживает себе в карман миллиарды.
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