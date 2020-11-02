Сутки в ООС: Сепаратисты стреляли и запустили беспилотник

Боевых потерь и ранений в ВСУ не было.

В ответ огонь защитники не открывали facebook.com/pressjfo.news/

В минувшие сутки, 1 ноября, боевики на фронте два раза нарушили режим перемирия.

Об этом сообщает оперативный штаб ООС.

Читай также: Заседание ТКГ по Донбассу: что решили

Так, факт нарушения прекращения огня был зафиксирован вечером в районе Водяного. Там сепаратисты применили стрелковое оружие.

Выстрелы не угрожали жизни военных. В связи с этим ответный удар не наносился.

Также близ Водяного противник запустил квадрокоптер, который пересек линию разграничения. Беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы ВСУ, что сделало невозможным его дальнейшее использование.

Читай также: Обострение в ООС: Названы имена погибших бойцов

С начала текущих суток, 2 ноября в зоне ответственности украинских подразделений нарушений прекращения огня зафиксировано не было. По всей линии разведения сохранялась тишина. За прошедшие сутки и утром нынешних боевых потерь и ранений не документировалось.

Напомним, ранее мы писали, что в Донецкой области пограничники обнаружили тайник с боеприпасами.

