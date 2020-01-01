На Прикарпатье мужчина стрелял на улице, есть раненые

Пострадало, как минимум, два человека, а также сам дебошир.

Инцидент произошел в Ивано-Франковске. Там устроил стрельбу неизвестный на улице Пулюя.

Об этом сообщает Нацполиция в Ивано-Франковской области.

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Уточняется, что хулиган целился в прохожих. Ранения получили двое мужчин.

Один из пострадавших был также вооружен травматом. Он несколько раз выстрелил в обидчика и попал.

Всех троих госпитализировали. Они задержаны, находятся под стражей.

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На месте работала следственно-оперативная группа, криминалисты. Обстоятельства выясняются.

Кроме того, проверяется причастность стрелка к еще одному инциденту с оружием в тот же день на ул. Карпатской. Там неизвестный также стрелял из пистолета и ранил девушку, ее забрали в больницу.

Участников перестрелки задержали facebook.com/frankivsk.police

Напомним, ранее мы писали, что в Херсоне драка девушек-подростков попала на видео.

