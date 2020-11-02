В Одессе совершил побег заключенный

Введен оперативный план "Сирена".

Главным управлением Национальной полиции в Одесской области разыскивается заключенный Олег Кочетков 1982 года рождения, который 1 ноября совершил побег. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

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Побег произошел в 21:13 из служебного автомобиля, в котором перевозили заключенных. Полиция ввела в действие специальный оперативный план "Сирена".

Кочетков осужден за совершение кражи с проникновением в жилище. К какому сроку лишения свободы его приговорили – не сообщается.

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Полиция просит граждан, которым известна любая информация о месте нахождения беглого заключенного, позвонить на спецлинию "102".

Напомним, что утром 2 октября из Житомирской исправительной колонии №4 сбежал заключенный. Его задержали в тот же день примерно в 14:00 . Побег совершил житель города Малин, который отбывал наказание в виде лишения свободы на 3 года (решение суда от 26.12.2018).