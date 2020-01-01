"Красный" Ужгород просит Минздрав ослабить карантин

Ужгород привел в пример другие областные города из "красной зоны" карантина.

Власти Ужгорода, который входит в "красную зону" карантина, выступают против усиления в городе эпидемиологических мер. Мэр Ужгорода Богдан Андреев уже попросил министра здравоохранения Максима Степанова ослабить карантин, сообщает РБК-Украина.

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Андреев, в частности, просит Минздрав разрешить работать школам и общественному транспорту. Кроме того, он выступает за то, чтобы продолжали работать магазины и заведения общественного питания, но с ограниченным временем работы (до 20:00 или 21:00).

В качестве примера ужгородский мэр привел другие областные центры, которые попали в "красную зону" карантина, но где открыты школы, работает общественный транспорт, магазины.

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Между тем, в Ужгороде с начала пандемии у 2 992 человек подтвердили коронавирус (36 случаев за минувшие сутки). Выздоровели 1 639 человек, а 44 – умерли.

Ранее сообщалось, что с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 2 ноября 2020 года подтвердили 402 194 случая COVID-19. Выздоровели 163 768 человек, а 7 375 – умерли. Болеют 231 051 человек.