На Полтавщине мужчине отрезало ногу поездом

Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Трагедия произошла в Кременчуге на Полтавщине. Там мужчина 1968 года рождения попал под колеса поезда.

Об этом сообщает местное издание Кременчуг Today.

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Уточняется, что ЧП случилось вечером 1 ноября. Пострадавшего госпитализировали с травматическим шоком в тяжелом состоянии. Ему отрезало составом левую ногу. Мужчина в реанимации.

Потерпевший – житель села Камбурлеевка Онуфриевского района Кировоградщины. По предварительным данным, в момент происшествия он был пьян. У него диагностировали алкогольную интоксикацию.

Напомним, ранее мы писали, что Укрзализныця закрывает продажу билетов на отдельных станциях.

