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Заработал Всеукраинский контакт-центр по COVID-19

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Номер телефона - 0 800 60 20 19.
Максим Степанов
Максим Степанов
facebook.com/moz.ukr/

Сегодня, 2 ноября, в Украине начал работать круглосуточный бесплатный Всеукраинский контакт-центр Министерства здравоохранения по противодействию COVID-19. Его номер - 0 800 60 20 19. Об этом во время брифинга рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

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Звонить в контакт-центр можно, если вы не смогли дозвониться своему семейному врачу, получить направление на тесты, анализы, компьютерную томографию, или если возникли вопросы по тестам. Если понадобится, оператор уточнит ответ и перезвонит.

Минздрав принял решение о создании Всеукраинского контакт-центра из-за того, что "горячие линии", расположенные в регионах, не справлялись со своими функциями, давали сбои. Единый контакт-центр должен работать на всю страну и без перебоев. Его обслуживают 150 операторов.

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Между тем, ранее стало известно, что с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 2 ноября 2020 года было подтверждено 402 194 случая COVID-19. Выздоровели 163 768 человек, а 7 375 – умерли. Болеют 231 051 человек. У 476 458 – подозрение на инфицирование.

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Теги: Украина, COVID-19, Максим Степанов
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