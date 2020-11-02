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Замглавы в ТКГ сравнил Донбасс с опухолью

Комментариев: 2
При этом вице-премьер добавил, что России он не достанется.
Резников говорит, что Донбасс нужно лечить
Резников говорит, что Донбасс нужно лечить
facebook.com/alex.reznikoff

Замглавы украинской делегации в ТКГ, вице-премьер по реинтеграции неподконтрольных территорий Алексей Резников сравнил Донбасс с больным органом.

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Так он высказался о восточной части страны в эфире “Рандеву с Яниной Соколовой”.

Чиновник отметил, что временно отчужденные территории можно отрезать, а можно реанимировать.

Нам главное не взять Донбасс обратно, как опухоль, с которой мы не будем знать что делать. Есть несколько вариантов – ампутировать или лечить. Я – за терапию и восстановление, как части больного организма, в том числе и ментально, - подчеркнул Алексей Резников.

Вице-премьер считает, что возвращение Донецкой области и Луганщины станет болезненным и тяжелым. Но российской эта часть страны, по его мнению, не станет.

Восток Украины никогда не будет принадлежать РФ ни экономически, ни ментально. России еще потом придется думать, как от него избавиться, - заявил Резников.

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Также представитель ТКГ накануне рассказал, что Киев уже потратил на военный конфликт по Донбассу около 100 млрд долларов. А чтобы восстановить этот регион, нужно будет, как минимум, 22 млрд дол.

Напомним, ранее мы писали, что глава ОП заявил, что на него возложена особая миссия по Донбассу.

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Теги: Резников, Донбасс, ТКГ, видео, восток Украины
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Комментариев (2)
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shk67    02.11.2020, 11:13
Оценка:  0
shk67
Даунбас это и опухоль и гемор на всю опу.
SergioS    02.11.2020, 10:54
Оценка:  +3
SergioS
Правильно сказал, это вонючий мокшанский фурункул.
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