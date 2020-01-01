Глава Ивано-Франковской ОГА заболел COVID-19

Он лечится дома.

Глава Ивано-Франковской областной государственной администрации Виталий Федорив заразился COVID-19. Об этом сегодня сообщает РБК-Украина.

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По словам Федорива, он находится на самоизоляции дома и лечится под наблюдением семейного врача. Чувствует он себя удовлетворительно.

Он призвал всех пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать карантинные правила.

В Ивано-Франковской области за минувшие сутки, 1 ноября, подтвердили 376 новых случаев коронавируса. С начала пандемии там заразились 21 168 человек. Выздоровели 10 202 человека, а 442 - умерли. В больницах этой области занятость коек для пациентов с COVID-19 сейчас составляет 75%.

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Ранее стало известно, что с начала пандемии в Украине на утро 2 ноября 2020 года было подтверждено 402 194 случая COVID-19. Выздоровели 163 768 человек, а 7 375 – умерли. Болеют 231 051 человек. Ещё у 476 458 украинцев подозрение на инфицирование.