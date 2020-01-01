Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

46 больных в сутки: Названы области с наименьшей заболеваемостью COVID

Комментариев: 0
Антилидером стала Харьковская область.
48 больных в сутки: Названы области с наименьшей заболеваемостью COVID
48 больных в сутки: Названы области с наименьшей заболеваемостью COVID
depositphotos.com

В СНБО назвали регионы Украины, в которых наблюдается наименьший уровень заболеваемости COVID-19. Самыми безопасными оказались Луганская и Кировоградская области. Подробности указываются на сайте ведомства.

Читай также: Коронавирус в Киеве: За сутки выявлено 507 новых COVID-случаев

Так, за сутки в Луганской области выявлено всего 47 новых случаев коронавируса. В Кировоградской – 46 заражённых. В первой за сутки скончался 1 украинец, а во второй скончались 2 человека.

Примечательно, что ближайшим “соседом“ этих регионов по уровню заражённости является Херсонская область. Однако там показатель заболеваемости находится на отметке в 117 COVID-случаев за сутки.

Всего в Луганской области было зафиксировано 3 760 заболевших, в Кировоградской – 2 656.  

Статистика СНБО
Статистика СНБО
Сайт СНБО

Читай также: Зима из-за COVID-19 будет сложной – Ляшко

Антилидером в рейтинге стала Харьковская область – 817 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки.

Ранее сообщалось, что в Минздраве не исключают второе закрытие метро и общественного транспорта Киева.

Поделись:
Теги: коронавирус, COVID-19, Луганская область, Кировоградская область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь