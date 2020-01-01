46 больных в сутки: Названы области с наименьшей заболеваемостью COVID

Антилидером стала Харьковская область.

48 больных в сутки: Названы области с наименьшей заболеваемостью COVID depositphotos.com

В СНБО назвали регионы Украины, в которых наблюдается наименьший уровень заболеваемости COVID-19. Самыми безопасными оказались Луганская и Кировоградская области. Подробности указываются на сайте ведомства.

Читай также: Коронавирус в Киеве: За сутки выявлено 507 новых COVID-случаев

Так, за сутки в Луганской области выявлено всего 47 новых случаев коронавируса. В Кировоградской – 46 заражённых. В первой за сутки скончался 1 украинец, а во второй скончались 2 человека.

Примечательно, что ближайшим “соседом“ этих регионов по уровню заражённости является Херсонская область. Однако там показатель заболеваемости находится на отметке в 117 COVID-случаев за сутки.

Всего в Луганской области было зафиксировано 3 760 заболевших, в Кировоградской – 2 656.

Статистика СНБО Сайт СНБО

Читай также: Зима из-за COVID-19 будет сложной – Ляшко

Антилидером в рейтинге стала Харьковская область – 817 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки.

Ранее сообщалось, что в Минздраве не исключают второе закрытие метро и общественного транспорта Киева.