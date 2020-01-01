На Донбассе перевернулось маршрутное такси с пассажирами

Пострадало три человека.

Авария произошла в Краматорске Донецкой области. Там перевернулась городская маршрутка РУТА.

Об этом сообщает краматорский райотдел Нацполиции Донетчины.

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Уточняется, что перед тем маршрутное такси столкнулось с авто Форд Мондео. Его 30-летний водитель не выбрал безопасную скорость, двигаясь со стороны ул. Парковой по Юбилейной. В итоге он врезался в автобус.

Маршрутка от удара перевернулась. По данным полиции, травмировалось трое пассажиров. У всех – повреждения разной степени тяжести.

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Начато досудебное расследование под руководством прокуратуры. Открыто уголовное дело. Автомобилисту за рулем Форда вменяют нарушение правил безопасности движения.

Водитель Форда под подозрением kramatorsk-police.dn.ua

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