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На Донбассе перевернулось маршрутное такси с пассажирами

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Пострадало три человека.
Автобус столкнулся с легковушкой
Автобус столкнулся с легковушкой
kramatorsk-police.dn.ua

Авария произошла в Краматорске Донецкой области. Там перевернулась городская маршрутка РУТА.

Об этом сообщает краматорский райотдел Нацполиции Донетчины.

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Уточняется, что перед тем маршрутное такси столкнулось с авто Форд Мондео. Его 30-летний водитель не выбрал безопасную скорость, двигаясь со стороны ул. Парковой по Юбилейной. В итоге он врезался в автобус.

Маршрутка от удара перевернулась. По данным полиции, травмировалось трое пассажиров. У всех – повреждения разной степени тяжести.

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Начато досудебное расследование под руководством прокуратуры. Открыто уголовное дело. Автомобилисту за рулем Форда вменяют нарушение правил безопасности движения.

Водитель Форда под подозрением
Водитель Форда под подозрением
kramatorsk-police.dn.ua

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве сняли, как на машину рухнул строительный кран.

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Теги: ДТП, авария, маршрутка, пассажиры, Краматорск, Донбасс
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