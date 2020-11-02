Медведчук прокомментировал письмо Венецианской комиссии Разумкову

Глава политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь народный депутат Виктор Медведчук на официальном сайте своей партии в понедельник, 2 ноября, прокомментировал письмо Венецианской комиссии конфликте вокруг Конституционного суда Украины, поступившее в адрес Верховной Рады Украины.

“Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) опубликовала письмо к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову, в котором крайне негативно отозвалась о законопроекте Зеленского: Доверие нужно заслужить, однако это подлежит осуществлению только в системе, которая уважает Конституцию и принцип верховенства закона. Прекращение полномочий судей является грубым нарушением Конституции и основополагающего принципа разделения власти. Нарушение Конституции, даже по уважительной причине, не может привести к культуре конституционализма и уважению к верховенству права, которых придерживаются и в борьбе с коррупцией“, идет речь в письме Венецианской комиссии. У Венецианской комиссии есть все основания говорить о грубых нарушениях Конституции Украины. Так, статья 1512 Конституции Украины четко указывает, что “решения и заключения, принятые Конституционным Судом Украины, являются обязательными, окончательными и не могут быть обжалованы“. Решение об освобождении от должности судьи Конституционного Суда Украины может иметь место исключительно в порядке, установленном статьей 1491 Конституции Украины. Прекращение полномочий судей КС осуществляется голосованием не менее 2/3 судей от конституционного состава КС. Есть все основания рассматривать законодательную инициативу президента, действия членов Совета национальной безопасности и обороны Украины и правительства Украины как незаконное вмешательство в деятельность Конституционного Суда, невыполнение его решений, а эти действия, как и оценка судебных решений, вступивших в законную силу, содержат признаки преступлений, предусмотренных статьями 109, 344, 376 и 382 Уголовного кодекса Украины“, – заявил Медведчук.

“Вывод Венецианской комиссии однозначен: прекращение полномочий судей является вопиющим нарушением Конституции и фундаментального принципа разделения власти. Нельзя допустить установления в стране диктатуры правого нигилизма и действий, направленных на узурпацию власти“, – погалает он.