Степанов просит Раду усилить наказание за нарушение масочного режима

Он попросил принять законопроект № 3891.

Министр здравоохранения Максим Степанов обратился с письмом к парламенту, в котором просит на этой неделе рассмотреть законопроект об увеличении ответственности за нарушение масочного режима. Об этом рассказал председатель парламента Дмитрий Разумков, сообщает УНН.

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Законопроект № 3891, предусматривающий усиление административной ответственности за нарушение масочного режима, зарегистрировали в Верховной Раде 17 июля 2020 года. Пока его еще депутаты не рассматривали.

Если этот законопроект утвердят, то за нарушение масочного режима физлиц будут штрафовать минимально на 170 гривен (при повторном нарушении – 255 гривен), а юрлиц – на 3 400 гривен.

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Решение о том, выносить или нет на пленарное заседание на этой неделе законопроект № 3891, примут после того, как станет известна позиция всех профильных комитетов.

Ранее сообщалось, что в Украине по состоянию на утро 2 ноября 2020 года было подтверждено более 400 тысяч случаев COVID-19. Выздоровели 163 768 человек, а 7 375 – умерли. Болеют 231 051 человек.