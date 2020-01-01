Как правильно носить маску: В Минздраве напомнили важные правила

Хранить маску в кармане или многократно использовать "дежурную" маску нельзя.

Маски нельзя носить целый день или хранить в кармане. Общие правила использования индивидуальных средств защиты во время онлайн-брифинга в понедельник, 2 ноября, рассказала заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.

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“От такой простой вещи как маска, многое зависит. Прежде всего, вы можете обезопасить себя механическим барьером маски от поступления в ваш организм капель слизи с вирусом от другого человека ... Люди, которые имеют бороды и усы, к сожалению, имеют проблему, поскольку маска плотно не прилегает. Поэтому она просто может быть не эффективной“, - отметила Микичак.

В ведомстве также назвали несколько важных правил, которыми часто пренебрегают при ношении масок:

Читай также: Почему люди отказываются носить маску при COVID-пандемии маской нельзя пользоваться на протяжении всего дня, ее нужно менять каждые 2 часа,

маской нельзя пользоваться на протяжении всего дня, ее нужно менять каждые 2 часа, маску нужно надевать чистыми руками,

маска должна плотно прилегать к лицу,

маску нужно правильно выбрасывать и утилизировать, а не бросать где попало,

маска не должна храниться в наших карманах, сумках, сумках, рюкзаках,

маска не может быть дежурной на двери кабинета или квартиры и ждать удобного момента,

маска должна плотно прилегать на носу, а не под ним.

Напомним, МОЗ инициирует введение штрафов за отсутствие маски. Соответствующий законопроект был подан в Раду еще в середине лета. Степанов призывает депутатов его срочно рассмотреть.