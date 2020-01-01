Как правильно носить маску: В Минздраве напомнили важные правила
Маски нельзя носить целый день или хранить в кармане. Общие правила использования индивидуальных средств защиты во время онлайн-брифинга в понедельник, 2 ноября, рассказала заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.
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“От такой простой вещи как маска, многое зависит. Прежде всего, вы можете обезопасить себя механическим барьером маски от поступления в ваш организм капель слизи с вирусом от другого человека ... Люди, которые имеют бороды и усы, к сожалению, имеют проблему, поскольку маска плотно не прилегает. Поэтому она просто может быть не эффективной“, - отметила Микичак.
В ведомстве также назвали несколько важных правил, которыми часто пренебрегают при ношении масок:
Читай также: Почему люди отказываются носить маску при COVID-пандемиимаской нельзя пользоваться на протяжении всего дня, ее нужно менять каждые 2 часа,
- маску нужно надевать чистыми руками,
- маска должна плотно прилегать к лицу,
- маску нужно правильно выбрасывать и утилизировать, а не бросать где попало,
- маска не должна храниться в наших карманах, сумках, сумках, рюкзаках,
- маска не может быть дежурной на двери кабинета или квартиры и ждать удобного момента,
- маска должна плотно прилегать на носу, а не под ним.
Напомним, МОЗ инициирует введение штрафов за отсутствие маски. Соответствующий законопроект был подан в Раду еще в середине лета. Степанов призывает депутатов его срочно рассмотреть.