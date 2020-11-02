На Киевщине задержали "вора в законе" "Магало"

Решается вопрос по принудительному его выдворению из Украины.

В Киевской области полиция задержала "вора в законе" по прозвищу "Магало" (Катамадзе Реваз Джондоевич). Сейчас он помещен в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, сообщает пресс-служба Нацполиции.

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В июле текущего года суд отказал 46-летнему уроженцу Грузии в получении украинского гражданства. Понимая, что его могут принудительно выслать из Украины, "вор в законе" перешел на "нелегальное" положение.

Несмотря на конспирацию, к которой прибег "Магало", украинские правоохранители сумели установить его местопребывание. В результате специальной операции вора задержали.

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Он помещен в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства в Волынской области. Решается вопрос по принудительному его выдворению из Украины.

Ранее стало известно, что в Одессе правоохранители выявили и ликвидировали преступную межэтническую группировку “Лоту Гули“, которая держала в страхе местных предпринимателей. В её состав входило более десяти человек.