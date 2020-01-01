Министр Чернышов выздоровел от COVID-19

Глава Минрегиона вернулся к работе.

Министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов выздоровел от коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития громад и территорий.

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“Министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов получил отрицательный тест на COVID-19 и приступил к исполнению своих обязанностей 2 ноября 2020 года“, - говорится в сообщении.

В Минрегионе отметили, что продолжают придерживаться профилактических мероприятий: осуществляется ежедневный температурный скрининг работников, запрещается пребывание в админзданиях без масок, проводится сквозное проветривание помещений и проведение влажных уборок с использованием дезинфицирующих средств, полностью отменены личные приемы граждан, максимально ограничен круг лиц, посещающих административные здания министерства.

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Рабочие встречи, совещания, другие публичные мероприятия переведены в онлайн-режим.

Напомним, о заражении Чернышова коронавирусом стало известно 16 октября. Незадолго до этого министр посещал заседание правительства.